В МВД поддержали инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

МВД. Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, эта тема обсуждалась в Ассоциации банков «Россия». В совещании приняли участие представители различных кредитных организаций, ЦБ

Ранее с предложением блокировать карты на срок до 30 дней при подозрении в зачислении подозрительных средств выступили банки. Предлагается внести поправки в закон о национальной платёжной системе, которые позволят без согласия клиента блокировать средства до подтверждения законности перевода.

В ЦБ усомнились в эффективности предложения, поскольку банки зачастую будут применять соответствующие меры уже после вывода злоумышленниками похищенных денег.