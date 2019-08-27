Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.40
$
66.58
73.65
73.70
Прогноз
02.09 – 09.09
$
66.06
72.79
Индексы и котировки Brent
60.09
+0.96 Золото
1542.60
–0.01 РТС
1258.60
+0.61
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1090
–0.0081
13.08
1.1172
23.08
13.08
01.08

В МВД поддержали инициативу банков о блокировке карт на 30 дней 

Говорит Москва + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, эта тема обсуждалась в Ассоциации банков «Россия». В совещании приняли участие представители различных кредитных организаций, ЦБ и МВД.
Ранее с предложением блокировать карты на срок до 30 дней при подозрении в зачислении подозрительных средств выступили банки. Предлагается внести поправки в закон о национальной платёжной системе, которые позволят без согласия клиента блокировать средства до подтверждения законности перевода.
В ЦБ усомнились в эффективности предложения, поскольку банки зачастую будут применять соответствующие меры уже после вывода злоумышленниками похищенных денег.
Говорит Москва: последние новости
Путин: доходы населения растут медленно, это не может не вызывать беспокойство MasterCard планирует запустить в России переводы по номеру телефона за границу В России появится новая модель пенсионных накоплений
Личный счет , Григорий Березкин , МВД , Центральный банк России , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евро взлетел14
ЦБ готов освободить россиян от «инвестиционного рабства»
В Сбербанке прокомментировали данные о смене логотипа
«Нафтогаз» объявил цену газа на конец года2
«Дочку» Samsung оштрафовали в РФ за ценовой сговор
Видео
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
00:32
Германия оказалась на грани кризиса
Экономика
00:36
Грузия задолжала России
Компании Рынки
02:10
В России снова изменят пенсионную систему
Личный счет Недвижимость
01:39
Убогий рост: почему россиянам рассчитывать не на что
Экономика Статьи
01:08
Россию ждет рецессия
Экономика
00:53
Почему Англия хочет отказаться от доллара
Рынки Статьи
01:38
ЦБ порадовал россиян
Личный счет Экономика
01:00
«Золотой» Севморпуть. От чего отказывается Норвегия?
Экономика Статьи
01:27
Путин обеспокоился доходами россиян
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение