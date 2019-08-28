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Подготовка детей к школе подорожала вдвое 

Рамблер + ещё 4 22 минуты назад
Подготовка детей к школе подорожала вдвое
Фото: РИА Новости
Подготовка детей к школе стала вдвое дороже. Таково мнение совершеннолетних россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения.
47% респондентов сообщили, что у них есть дети или внуки школьного возраста, а 75% из них — что в течение последних пяти лет им приходилось тратиться в связи с обучением тех в школе.
Например, 14% приходилось покупать подарки учителям (в 2004-м приходилось 31%), 24% — за школьную форму (15 лет назад — 17%), а 26% — за учебники, тетради и другие учебные материалы (в 2004-м — 32%).
Тем временем на вопрос о том, сколько денег уже потрачено на одного школьника к началу нового учебного года или будет потрачено в ближайшие дни, средний опрошенный назвал сумму 26,9 тысячи рублей. В 2017-м эта цифра была более чем вдвое меньше — 12,7 тысячи.
В два раза за два года, по словам респондентов, подорожала одежда и обувь для школы (13,4 тысячи против 6,4 тысячи), школьные сумки (3,6 тысячи против 1,7 тысячи), а, к примеру, добровольный спонсорский взнос стал больше в пять раз — 1 625 рублей против 310.
Комментарии1
Личный счет , ВЦИОМ
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