Долги за ЖКХ объяснили финансовой безграмотностью россиян

Минстрой объяснил причину роста задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В ведомстве считают, что у россиян отсутствует культура потребления ресурсов, сообщает РИА Новости.

«Мы с вами тратим много на электроэнергию, на воду, на тепло. Счета к нам приходят, возможно, слишком большие, но все зависит от нас, как мы потребляем ресурсы, так и должны за них платить», — заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

За первый квартал 2019 года долги за ЖКХ составили более триллиона рублей. Егоров отметил, что это как долги населения, так и организаций. Также он провел аналогию со сферой сотовой связи, где при задолженности услуги прекращают оказываться.