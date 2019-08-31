Россияне жалуются на низкие доходы. Скоро это изменится

Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится

Доходы россиян сокращаются уже несколько лет подряд, что негативно отразилось на числе бедных россиян, но у российских властей есть план выхода из сложной ситуации. Согласно прогнозам, негативный тренд удастся сломить уже по итогам 2020 года. Однако, чтобы закрепить результат, придется создать условия для устойчивого экономического роста и значительно повысить производительность труда. Долгожданный зарплатный рывок — в материале «Ленты.ру».

Повышение реальных располагаемых доходов россиян является одной из главных задач экономической политики властей страны и напрямую влияет на реализацию цели по сокращению числа бедных. Однако реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей с поправкой на инфляцию) падают пятый год подряд. В 2018-м они опустились на 0,2 процента по отношению к предыдущему году, хотя в правительстве были уверены, что показатель покажет позитивную динамику. И в 2019 году ситуация вряд ли улучшится, считают в Минэкономразвития.

Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

В августе ведомство снизило оценку роста доходов в десять раз — с 1 до 0,1 процента. Кроме того, в Росстате, которой подчиняется Минэкономразвития, подсчитали, что за первые полгода 2019 года в России уже выросло число бедных. По его данным, в стране проживают 20,9 миллиона (14,3 процента) человек с доходами ниже прожиточного минимума, хотя годом ранее их было 20,4 миллиона (13,9 процента).

Причиной бедности россиян наравне со слабым экономическим ростом считают закредитованность населения. Из-за падения доходов жители страны набрали потребительских кредитов, однако выплаты по процентам в итоге только сильнее ударили по доходам. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что в настоящее время у 15 процентов российских заемщиков свыше 70 процентов дохода уходит на оплату долгов.

Обеспокоенность ситуацией в экономике и доходами населения выразил президент России Владимир Путин. По его словам, хотя в первом полугодии ВВП вырос на 0,7 процента, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6 процента, важно добиться более устойчивого и динамичного роста экономики.

«Еще хотел бы отметить уже в качестве положительного фактора — это инфляция. Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5 процента в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство», — сказал он.

Между тем роста доходов россиян власти смогут добиться уже в 2020 году, уверены в Минэкономразвития. По прогнозу ведомства, он составит 1,5 процента, даже несмотря на почти нулевой рост по итогам нынешнего года. Этому будет способствовать ускорение роста ВВП до 1,7 процента и увеличение инвестиционной активности с 2 до 5 процентов.

Экономисты, которые скептично настроены по поводу перспектив увеличения доходов населения в 2019 году, тем не менее подтверждают прогноз Минэкономразвития на будущий год. По их мнению, в 2020-м власти действительно могут добиться роста доходов россиян, однако для этого экономика должна показать устойчивый рост, снизиться налоговая нагрузка на физических лиц или увеличиться производительность труда.

Фактор риска

Доходы населения напрямую зависят от роста экономики и от производительности труда.

«Если у вас ВВП растет с темпом один процент в год, то понятно, что каждая отдельная его часть (отрасль экономики — прим. «Ленты.ру») не может расти сильно быстрее и устойчивее», — пояснил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

По его словам, в таких условиях резко повышать зарплаты опасно, поскольку это может привести к негативным последствиям. Компаниям придется отдавать большую часть выручки на заработные платы, в то время как прибыль будет снижаться. В результате у предприятий будет падать рентабельность, что увеличивает риск банкротства.

Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

По мнению эксперта, в условиях низкой безработицы (в 2018 году в России она была на уровне 4,8 процента) самым устойчивым способом стимулировать экономический рост является повышение производительности труда.

«Ресурса на взрывной рост производительности труда нет. Поэтому, к сожалению, темп роста реальных доходов может, конечно, не нравиться, но, если смотреть объективно, быстро его нарастить можно только за счет увеличения уровня риска в экономике, то есть за счет увеличения потенциала для будущего циклического спада в экономике. Мне кажется, это не совсем разумно», — пояснил экономист.

Брагин добавил, что такая ситуация с производительностью труда характерна не только для России. В целом, ни в одной экономике мира показатель не растет темпами выше 1-2 процента. О необходимости работать над производительностью для стимулирования экономики напомнила и главный экономист по России и СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Софья Донец. По ее словам, устойчивый рост ВВП достигается, когда увеличение реальных трудовых доходов пропорционально увеличению производительности труда.

Аналогичного мнения придерживается и заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

«Заработные платы — функция производительности труда, общеэкономического здоровья, уровня конкуренции на рынке труда. Как и для экономики в целом, для заработных плат наступает период, когда рост производительности труда — основной фактор», — сказал он.

Правильный подход

Другим действенным способом повышения доходов россиян является снижение налоговой нагрузки, например, отказ от НДФЛ на доходы ниже 20 тысяч рублей, считает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

«Для многих граждан это станет очень значимой поддержкой, которая позволит улучшить ситуацию с уровнем жизни и обеспечением товарами первой необходимости», — сказал он.

Однако российские власти, очевидно, сделали ставку не на снижение налогов: в начале года НДС в стране поднялся с 18 до 20 процентов, хотя это и сильно ударило по жителям страны. Как свидетельствуют результаты проверки, проведенной Счетной палатой, за последние три года рост задолженности по имущественным налогам в стране составил 16 процентов.

Повысить доходы населения власти решили за счет роста производительности труда. В мае 2018 года Владимир Путин подписал указ о 13 национальных целях и стратегических задачах развития страны, которые стали известны как нацпроекты. Одним из них является проект «Производительность труда и поддержка занятости», на его реализацию до конца 2024 года планируется направить больше 52 миллиардов рублей.

Этот нацпроект подразумевает повышение производительности труда на российских средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей в среднем на пять процентов в год до конца 2024 года. Достичь этой цели предполагается, в частности, за счет льготного кредитования организаций, участвующих в нацпроекте, налоговых преференций, а также внедрения на предприятиях передовых управленческих, организационных и технологических решений, обучения сотрудников, модернизации служб занятости.

В начале года Максим Орешкин отчитался, что нацпроект уже продемонстрировал конкретные результаты. Пилотные предприятия по итогам 2018 года показали рост производительности в 10 процентов, и нацпроект продолжает активно расширяться. Министр экономического развития добавил, что мероприятия направлены прежде всего на изменение производственной культуры и повышение интереса сотрудников к рабочему процессу. Росту их заинтересованности способствует то, что сотрудники «видят результат не только в росте производительности или других показателей, но и в росте зарплаты». Министр отметил, что эти два показателя тесно связаны между собой.