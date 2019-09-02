Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.56
$
66.70
73.36
73.60
Прогноз
02.09 – 09.09
$
65.00
73.00
Индексы и котировки Brent
60.43
+0.00 Золото
1520.34
+0.00 РТС
1293.32
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
01.09
1.0994
–0.0099
18.08
1.1093
28.08
18.08
06.08

Россияне смогут заработать на сборе дикоросов 

Парламентская газета 1 час назад
Россияне смогут заработать на сборе дикоросов
Фото: PIXABAY.COM
У фермеров появится дополнительная возможность заработать на сборе дикоросов, которые можно будет продавать в заготовительные конторы и сельхозкооперативы. При этом продавцов грибов, ягод и трав освободят от налогов с прибыли от реализации продукции. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении в осеннюю сессию.
Грибы — такой же ресурс, как нефть
По данным Минсельхоза, Россия обладает значительными запасами дикоросов — около 8,5 миллиона тонн ежегодно. Но используется максимум три процента. При этом продукция на основе дикорастущих пищевых растений имеет высокий спрос как в России, так и за рубежом.
«Наши ягоды и грибы — лучшие в мире. Это не менее богатый для страны ресурс, чем нефть или газ, — считает глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. — Именно поэтому необходимо вернуть заготконторы и дать людям возможность зарабатывать, вернув в лес потребкооперацию».
В советское время эффективно работала система заготовительных контор, куда любой желающий мог сдать собранные дикоросы. Но с принятием нового Лесного кодекса продажа населением грибов и ягод стала нарушением. И сейчас в законодательстве установлено, что собирать их можно только для собственных нужд. Фактически, если бабушка принесёт из леса лукошко опят или корзинку малины и решит это продать, её могут привлечь к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство.
Такие правила, подчеркнул Николай Николаев, привели к тому, что Россия вынуждена закупать ягоды и грибы за границей, а не использовать собственные ресурсы.
Сборщиков ягод освободят от налогов
Законопроект, разработанный группой депутатов, закладывает необходимые правовые основы для развития заготовки и переработки недревесных и пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений. Документ принят в первом чтении 12 декабря 2018 года и сейчас готовится ко второму чтению.
По словам Николаева, он направлен в первую очередь на решение социальных проблем, так как откроет новые возможности для занятости населения и создания дополнительных рабочих мест для сельских жителей.
«Как известно, существенным сдерживающим фактором развития этого сектора народного хозяйства являются недостатки правового регулирования соответствующей сферы», — сказал глава думского комитета.
В этой связи законопроект дополняет Лесной кодекс положениями, определяющими добытые лесные ресурсы как продукцию, полученную при использовании лесов.
Устанавливается также, что дикоросы могут закупаться у граждан в порядке, установленном Законом «О потребительской кооперации». Так, документ позволяет заготконторам, работающим на базе потребкооперативов, приобретать у граждан ягоды, грибы, орехи, семена, берёзовый сок, бересту, хворост, тростник и лапник. Впрочем, ко второму чтению в документ предлагается внести поправку, предлагающую, что дикоросы у граждан могут покупать не только потребительские, но и сельхозкооперативы.
Ранее также обсуждали целесообразность введения для сборщиков дикоросов специального налога. Но в законопроекте особо оговаривается, что доходы от продажи дикоросов не будут облагаться налогами, так как их собиратели не должны будут оформляться как индивидуальные предприниматели.
По словам члена Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяны Гигель, при принятии законопроекта перед законодателями стоит задача обеспечить доступ граждан к лесным ресурсам, легализовать их продажу и установить ответственность за возможные нарушения.
Чтобы избежать серых схем при расчётах заготконтор с населением, на совещании в декабре прошлого года сенаторы предложили использовать специальные банкоматы.
Чтобы избежать серых схем при расчётах заготконтор с населением, на совещании в декабре прошлого года сенаторы предложили использовать специальные банкоматы, через которые людям, сдавшим ягоды и грибы, будут перечислять деньги на банковскую карту.
Минсельхоз не ограничит сбор ягод и грибов
Пока документ готовится ко второму чтению, в Минсельхозе разработали проект постановления, в соответствии с которым ведомству могут дать полномочия по выработке госполитики и регулированию сбора, переработки и оборота дикорастущих пищевых ресурсов — грибов, ягод, орехов, лекарственных трав, семян и берёзового сока.
В пояснительной записке к документу говорится, что закрепление за Минсельхозом таких полномочий позволит обеспечить эффективную работу отрасли и решить проблемные вопросы, например несовершенство правового регулирования сбора сырья населением для собственных нужд и для продажи.
Когда этот документ опубликовали для общественного обсуждения, были опасения, что планируется ввести ограничения на сбор дикоросов гражданами и предприятиями. Но в министерстве подчеркнули, что никаких запретов не будет, а регулирование этой сферы необходимо, чтобы нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции.
По словам зампреда думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Будуева, никаких ограничений в этой сфере не нужно. Требуется, наоборот, создать все условия для сбора гражданами грибов, ягод и трав, чтобы они заполнили эту нишу на рынке продукции.
«Сейчас под видом российских ягод и грибов в магазины поступает большое количество продукции низкого качества, например из Китая», — сказал депутат «Парламентской газете».
Он уверен, что законопроект о сборе дикоросов позволит вытеснить иностранных конкурентов с полок магазинов и обеспечить россиян качественными продуктами.
Парламентская газета: последние новости
Средний размер пенсий в России в июле составил 14 150 рублей Средний размер пенсий в России в июле составил 14 150 рублей ЦБ утвердил максимальную комиссию для магазинов в системе быстрых платежей ЦБ утвердил максимальную комиссию для магазинов в системе быстрых платежей ЦБ и Минфин готовят новую модель пенсионных накоплений ЦБ и Минфин готовят новую модель пенсионных накоплений
Комментарии
Личный счет , Экономика , Николай Николаев , Николай Будуев , Госдума , Минсельхоз , Парламентская газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Украинцы попросили Зеленского снизить цены на бензин
Украинцы попросили Зеленского снизить цены на бензин2
США и Китай повысили ставки в торговой войне
США и Китай повысили ставки в торговой войне11
Зеленский пообещал лично защищать инвестиции в Украину
Зеленский пообещал лично защищать инвестиции в Украину13
Кому платят 250 тысяч рублей в месяц
Кому платят 250 тысяч рублей в месяц34
Новости партнеров
Видео
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
04:06
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
Рынки
Германия оказалась на грани кризиса
00:32
Германия оказалась на грани кризиса
Экономика
Украина оценила риски «Турецкого потока»
02:52
Украина оценила риски «Турецкого потока»
Экономика Компании
Президент Грузии сделала антироссийское заявление
03:24
Президент Грузии сделала антироссийское заявление
Экономика
Немецкие фермеры променяли Россию на Азию
04:29
Немецкие фермеры променяли Россию на Азию
Экономика
Грузия задолжала России
00:36
Грузия задолжала России
Компании Рынки
В России снова изменят пенсионную систему
02:10
В России снова изменят пенсионную систему
Личный счет Недвижимость
Убогий рост: почему россиянам рассчитывать не на что
01:39
Убогий рост: почему россиянам рассчитывать не на что
Экономика Статьи
Россию ждет рецессия
01:08
Россию ждет рецессия
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение