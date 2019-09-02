Россияне смогут заработать на сборе дикоросов

У фермеров появится дополнительная возможность заработать на сборе дикоросов, которые можно будет продавать в заготовительные конторы и сельхозкооперативы. При этом продавцов грибов, ягод и трав освободят от налогов с прибыли от реализации продукции. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении в осеннюю сессию.

Грибы — такой же ресурс, как нефть

По данным Минсельхоза, Россия обладает значительными запасами дикоросов — около 8,5 миллиона тонн ежегодно. Но используется максимум три процента. При этом продукция на основе дикорастущих пищевых растений имеет высокий спрос как в России, так и за рубежом.

«Наши ягоды и грибы — лучшие в мире. Это не менее богатый для страны ресурс, чем нефть или газ, — считает глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. — Именно поэтому необходимо вернуть заготконторы и дать людям возможность зарабатывать, вернув в лес потребкооперацию».

В советское время эффективно работала система заготовительных контор, куда любой желающий мог сдать собранные дикоросы. Но с принятием нового Лесного кодекса продажа населением грибов и ягод стала нарушением. И сейчас в законодательстве установлено, что собирать их можно только для собственных нужд. Фактически, если бабушка принесёт из леса лукошко опят или корзинку малины и решит это продать, её могут привлечь к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство.

Такие правила, подчеркнул Николай Николаев, привели к тому, что Россия вынуждена закупать ягоды и грибы за границей, а не использовать собственные ресурсы.

Сборщиков ягод освободят от налогов

Законопроект, разработанный группой депутатов, закладывает необходимые правовые основы для развития заготовки и переработки недревесных и пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений. Документ принят в первом чтении 12 декабря 2018 года и сейчас готовится ко второму чтению.

По словам Николаева, он направлен в первую очередь на решение социальных проблем, так как откроет новые возможности для занятости населения и создания дополнительных рабочих мест для сельских жителей.

«Как известно, существенным сдерживающим фактором развития этого сектора народного хозяйства являются недостатки правового регулирования соответствующей сферы», — сказал глава думского комитета.

В этой связи законопроект дополняет Лесной кодекс положениями, определяющими добытые лесные ресурсы как продукцию, полученную при использовании лесов.

Устанавливается также, что дикоросы могут закупаться у граждан в порядке, установленном Законом «О потребительской кооперации». Так, документ позволяет заготконторам, работающим на базе потребкооперативов, приобретать у граждан ягоды, грибы, орехи, семена, берёзовый сок, бересту, хворост, тростник и лапник. Впрочем, ко второму чтению в документ предлагается внести поправку, предлагающую, что дикоросы у граждан могут покупать не только потребительские, но и сельхозкооперативы.

Ранее также обсуждали целесообразность введения для сборщиков дикоросов специального налога. Но в законопроекте особо оговаривается, что доходы от продажи дикоросов не будут облагаться налогами, так как их собиратели не должны будут оформляться как индивидуальные предприниматели.

По словам члена Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяны Гигель, при принятии законопроекта перед законодателями стоит задача обеспечить доступ граждан к лесным ресурсам, легализовать их продажу и установить ответственность за возможные нарушения.

Чтобы избежать серых схем при расчётах заготконтор с населением, на совещании в декабре прошлого года сенаторы предложили использовать специальные банкоматы.

Чтобы избежать серых схем при расчётах заготконтор с населением, на совещании в декабре прошлого года сенаторы предложили использовать специальные банкоматы, через которые людям, сдавшим ягоды и грибы, будут перечислять деньги на банковскую карту.

Минсельхоз не ограничит сбор ягод и грибов

Пока документ готовится ко второму чтению, в Минсельхозе разработали проект постановления, в соответствии с которым ведомству могут дать полномочия по выработке госполитики и регулированию сбора, переработки и оборота дикорастущих пищевых ресурсов — грибов, ягод, орехов, лекарственных трав, семян и берёзового сока.

В пояснительной записке к документу говорится, что закрепление за Минсельхозом таких полномочий позволит обеспечить эффективную работу отрасли и решить проблемные вопросы, например несовершенство правового регулирования сбора сырья населением для собственных нужд и для продажи.

Когда этот документ опубликовали для общественного обсуждения, были опасения, что планируется ввести ограничения на сбор дикоросов гражданами и предприятиями. Но в министерстве подчеркнули, что никаких запретов не будет, а регулирование этой сферы необходимо, чтобы нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции.

По словам зампреда думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Будуева , никаких ограничений в этой сфере не нужно. Требуется, наоборот, создать все условия для сбора гражданами грибов, ягод и трав, чтобы они заполнили эту нишу на рынке продукции.

«Сейчас под видом российских ягод и грибов в магазины поступает большое количество продукции низкого качества, например из Китая», — сказал депутат «Парламентской газете».

Он уверен, что законопроект о сборе дикоросов позволит вытеснить иностранных конкурентов с полок магазинов и обеспечить россиян качественными продуктами.