Уроки по канадским методикам: во сколько Зеленскому обойдётся обучение сына-первоклассника

Журналисты «Аргументов и фактов» выяснили, в какую сумму президенту Украины обойдётся обучение сына в первом классе киевской частной школы. Оказалось, что год учёбы в элитном образовательном учреждении стоит порядка 12 тысяч долларов.

По данным издания, 6-летний Кирилл Зелинский отправился учиться в «Новопечёрскую школу», расположенную на территории элитного жилого комплекса «Новопечёрские липки» в Киеве. В частном образовательном учреждении, уверяет администрация, детей обучают по украинской программе образования, однако дополненной канадскими методиками.

Отмечается, что в «Новопечёрской школе» каждый ученик получает дизайнерскую форму, персональный планшет, а также возможность посещать творческие и спортивные кружки.

При этом выпускники могут рассчитывать на то, что сертификаты, полученные в частной школе будут учтены при поступлении в зарубежные ВУЗы.

Автор статьи уверяет, что за обучение сына в первом классе «Новопечёрской школы» Владимиру Зеленскому придётся выложить 12 850 долларов. Вышеуказанный тариф сохраняется для обучения школьников младших классов вплоть до 5 класса включительно.

По данным издания, тем не менее президент Украины может рассчитывать на скидку, поскольку в этой же школе учится его старшая дочь Александра. По правилам образовательного учреждения, если в «Новопечёрской школе» обучаются несколько детей из одной семьи, то родители могут рассчитывать на снижение тарифа.