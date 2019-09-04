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Россиян предупредили о новом способе кражи денег 

Рамблер + ещё 9 3 часа назад
Россиян предупредили о новом способе кражи денег
Фото: РИА Новости
Мошенники, вынуждающие граждан России переводить им деньги или давать доступ к своим счетам, переориентировались с пенсионеров на трудоспособное население. Набирает также популярность взлом аккаунтов в соцсетях. Об этом «Известиям» рассказал заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
По словам Сычева также курирующего Центр мониторинга и реагирования на кибератаки в финансовой сфере (ФинЦЕРТ), не все банки «белые и пушистые», но допущенные ими утечки баз лишь всего лишь каля в море. Чаще всего клиенты банков сами дают доступ к своим средствам или средствам банков.
«В прошлом году объем хищений у банковских клиентов составил 1,4 млрд рублей. Порядка 97% преступлений совершалось с помощью введения мошенниками пользователя в заблуждение, чтобы он самостоятельно предоставил преступнику доступ», — рассказал он.
При этом, согласно проведенным исследованиям, итоги которых Сычев озвучил изданию, злоумышленники «переориентировались на категорию экономически активных граждан 30–45 лет», причем около 65% в ней занимают женщины.
«Цель мошенника — получить как можно больше денег за один раз, причем максимально быстро и затрачивая минимум усилий и средств. Как правило, у возрастных граждан больших сумм на картах нет. У более молодых людей уровень доверия к безопасности современных технологий довольно высокий. Поэтому их бывает проще «купить» на звонок или сообщение от имени сотрудника банка», — пояснил он.
По словам заместителя начальника департамента информационной безопасности ЦБ, не стоит впадать в панику от сообщений о выводе денег или блокировании карты. Получив подобный звонок, нужно положить трубку и перезвонить в банк, набрав номер, опубликованный на сайте кредитной организации, и выяснить, что происходит, посоветовал Сычев.
«Мы фиксируем растущую волну хищений с помощью захвата аккаунтов в социальных сетях. Злоумышленник получает доступ к вашей странице и начинает публиковать посты, писать сообщения от вашего имени, например с просьбой о помощи», — отметил он.
По словам Сычева также появились случаи мошенничества при помощи имитации голосов знакомых жертвы. Но они редки и направлены в основном на очень обеспеченных людей.
При этом, по данным департамента информационной безопасности ЦБ, удалось пресечь практику размещения подпольных колл-центров в тюрьмах. Однако подобные центры, где работают русскоговорящие мошенники, стали появляться в некоторых бывших республиках СССР, что затрудняет их ликвидацию российскими правоохранителями.
Комментарии2
Личный счет , Другое , Артем Сычев , Центральный банк России , газета "Известия"
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