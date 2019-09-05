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Миллионам россиян откажут в кредитах с октября 

Рамблер 1 час назад
«Комсомольская правда» рассказала, как изменится процесс выдачи новых кредитов в России после нововведений Центробанка. С 1 октября для банков, желающих кредитовать физлиц с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50 процентов, ЦБ введет резервирование по повышенному коэффициенту.
Новые правила простимулируют банкиров чаще отказывать рискованным заемщикам. «КП» отмечает, что механизм зависит от двух факторов — кредитной ставки и показателя долговой нагрузки (соотношение «платеж — доход»). Чем выше процент и чем больше от зарплаты человек отдает банку, тем больше денег банк обязан перечислить в резервы.
«А это ему невыгодно. Ведь деньги, лежащие в резервах, дохода не приносят», — подчеркивает газета.
Как рассказал банковский эксперт Тимур Аитов, из-за большого числа рискованных заемщиков возникает вероятность, что люди не вернут деньги и произойдет коллапс.
«Банкам будет выгоднее выдать несколько кредитов гражданам без непогашенных займов, чем одному, но с долгами под завязку», — заявил эксперт.
«КП» отмечает, что после вступления новых правил в силу дополнительных документов заемщикам предоставлять не потребуется. Проверять доход, как и прежде, будут по справке 2-НДФЛ. Остальные расчеты банк сделает сам, в том числе запросит кредитную историю человека в бюро кредитных историй.
В самую сложную ситуацию, по прогнозам газеты, попадут россияне с кредитной нагрузкой более 70-80 процентов. Новый заем до погашения старых им вряд ли выдадут.
Как объяснила «КП», если выдать сто рублей под 35 процентов годовых человеку, который будет отдавать банку более 80 процентов от зарплаты, в резервы придется отправить 500 рублей, то есть в пять раз больше суммы долга.
К концу 2018 года платеж по кредитам у трети российских заемщиков превышал 60 процентов от их ежемесячного дохода.
В БКИ «Эквифакс» подсчитали, что к маю 2019 года 42,3 процента россиян имели два и более кредитных договоров, 18 процентов — три и более кредитных договоров, а около восьми процентов — четыре и более кредитных договоров
Комментарии
Личный счет , Видео , Центральный банк России , Комсомольская правда
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