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Раскрыт секрет заработка от 80 тысяч рублей в месяц 

Lenta.ru + ещё 19 4 часа назад
Раскрыт секрет заработка от 80 тысяч в месяц
Фото: ТАСС
Роструд назвал профессии, представители которых чаще остальных получают зарплаты от 80 тысяч рублей в месяц и выше, сообщает ТАСС.
На такой заработок чаще остальных могут рассчитывать работники, занятые в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности.
Среди конкретных специальностей — машинисты бульдозера, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков строительства.
В некоторых специальностях, таких как пилот, помощник капитана, машинист горных выемочных машин, можно найти вакансии с зарплатой от 200 до 350 тысяч рублей в месяц, отметили авторы исследования Роструда.
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Личный счет , Недвижимость , Роструд , ИТАР-ТАСС
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