Раскрыт секрет заработка от 80 тысяч в месяц

Раскрыт секрет заработка от 80 тысяч рублей в месяц

Роструд назвал профессии, представители которых чаще остальных получают зарплаты от 80 тысяч рублей в месяц и выше, сообщает ТАСС.

На такой заработок чаще остальных могут рассчитывать работники, занятые в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности.

Среди конкретных специальностей — машинисты бульдозера, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков строительства.

В некоторых специальностях, таких как пилот, помощник капитана, машинист горных выемочных машин, можно найти вакансии с зарплатой от 200 до 350 тысяч рублей в месяц, отметили авторы исследования Роструда.