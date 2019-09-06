Россиянам сократили лимиты по кредиткам

На рынке карточного кредитования в России может разразиться кризис, заявили «Известиям» эксперты.
Статистика двух бюро кредитных историй, Национального и «Эквифакса», свидетельствует, что в мае-июне на 10% (до трех миллионов штук) выросло число выданных россиянам кредитных карт, а предоставленные по ним суммы уменьшились на 6% (54,5 тысячи рублей в среднем).
По словам собеседников издания из банков из топ-30, переживать не о чем, ситуация под контролем. По мнению экспертов, статистика говорит о кризисных явлениях на рынке потребительского карточного кредитования.
«Банки опасаются за платежеспособность заемщиков и обеспокоены падающими доходами населения», — считают они.
По словам Евгения Надоршина из «ПФ Капитала», тот факт, что банки не увеличивают лимиты, может быть «основанием подозревать возможное» начало кризиса.
Олег Лагуткин из «Эквифакса» согласился, добавил, что растет (на 2,2%) еще и просроченная задолженность по кредиткам, но и выразил уверенность, что кризис, «скорее всего», наступит не завтра.