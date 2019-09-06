Россиянам сократили лимиты по кредиткам

В России заметили свидетельство кризиса

На рынке карточного кредитования в России может разразиться кризис, заявили «Известиям» эксперты.

Статистика двух бюро кредитных историй, Национального и «Эквифакса», свидетельствует, что в мае-июне на 10% (до трех миллионов штук) выросло число выданных россиянам кредитных карт, а предоставленные по ним суммы уменьшились на 6% (54,5 тысячи рублей в среднем).

По словам собеседников издания из банков из топ-30, переживать не о чем, ситуация под контролем. По мнению экспертов, статистика говорит о кризисных явлениях на рынке потребительского карточного кредитования.

«Банки опасаются за платежеспособность заемщиков и обеспокоены падающими доходами населения», — считают они.

По словам Евгения Надоршина из «ПФ Капитала», тот факт, что банки не увеличивают лимиты, может быть «основанием подозревать возможное» начало кризиса.