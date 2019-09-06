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Путин обеспокоился маткапиталом 

Lenta.ru + ещё 4 6 часов назад
Путин обеспокоился маткапиталом
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин предложил подумать о расширении направлений, на которые можно тратить материнский капитал, чтобы «у людей не стырили эти деньги». Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме в среду, 6 сентября, передает РИА Новости.
«Вы знаете, я всегда очень бережно отношусь к этим деньгам, потому что это поддержка женщинам прежде всего, семьям. И у меня всегда такое опасение, что как бы их, эти деньги, у людей не растащили», — сказал президент, отметив, что понимает важность маткапитала.
В связи с этим Путин предложил разрешить тратить маткапитал на обеспечение частных домов газоснабжением и водоотведением. Он уточнил, что в системе ЖКХ проблем много, и над ними необходимо подумать «вместе, не спеша».
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета с 4 по 6 сентября.
Ранее первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко предложил сделать маткапитал бессрочной мерой. По его словам, ведомство выступает за то, чтобы эта мера не только действовала всегда, но и была «более существенной». В министерстве требуют, чтобы величина маткапитала постоянно индексировалась, «чтобы не случалось у нас таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле», добавил Вовченко.
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Комментарии1
Личный счет , Восточный экономический форум , Алексей Вовченко , Владимир Путин , РИА Новости
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