Рухнувшие банки нажились на пенсионерах

АСВ проанализировало обязательства 90 банков, рухнувших после 1 июля 2017 года, перед 1,6 миллиона вкладчиков. Такой период был выбран в связи с тем, что до июля 2017-го дату рождения в реестре можно было не указывать.

В АСВ выяснили, что больше всего среди вкладчиков было людей 25-50 лет (40,7 процента). Однако по размеру обязательств лидируют клиенты от 60 лет — на них приходится 47,8 процента сбережений. Средняя сумма их вклада оказалась самой большой — 455 тысяч рублей.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на исследование АСВ, клиенты от 50 до 60 лет в среднем имели на вкладах 377 тысяч рублей, россияне 25-50 лет — 202 тысячи, а вкладчики до 25 лет — 128 тысяч рублей.

Пенсионеры преобладают и среди тех, кто обращался за выплатами более одного раза: возраст 54,3 процента таких клиентов — 60 лет и старше.

Самое большое количество (54,3 процента) вкладчиков, неоднократно получавших выплаты от АСВ, пришлось на клиентов старше 60 лет. Эти люди имели вклады в нескольких банках. Доля вкладчиков от 50 до 60 лет составила 26,3 процента, 25-50 лет — 19 процентов и до 25 лет — 0,3 процента.

Общий объем застрахованных вкладов физлиц и индивидуальных предпринимателей в ликвидируемых банках составил 512 миллиардов рублей, объем страховой ответственности АСВ — 473,6 миллиарда (92,5 процента).