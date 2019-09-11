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РЖД стали продавать билеты в купе ряда поездов по 500 рублей 

Прайм + ещё 3 1 час назад
РЖД стали продавать билеты в купе по 500 рублей
Фото: РИА Новости
Холдинг РЖД открыл продажу билетов в купе на ряд поездов дальнего следования по цене от 500 рублей, следует из сообщения компании.
"Пассажиры ряда поездов дальнего следования формирования АО "ФПК", отправляющихся с 9 по 17 декабря, могут приобрести билеты в купейные вагоны по специальному тарифу от 500 рублей (стоимость специального тарифа указана без учета дополнительных услуг). В акции "В купе по выгодной цене" участвуют более 20 поездов, курсирующих по различным внутрироссийским маршрутам, в том числе между Москвой и Казанью, Саратовом, Тамбовом, Ульяновском, Чебоксарами, Курском, Астраханью, Архангельском и другими городами", — говорится в сообщении в среду.
Скидка применяется автоматически при оформлении проездного документа от 90 до 81 дня до отправления поезда. Количество мест по специальным тарифам ограничено.
Отмечается, что условия акции не распространяются на проезд организованных групп пассажиров, а также при покупке билетов по детскому тарифу.
Купить билеты на поезда дальнего следования можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте РЖД, а также с помощью мобильного приложения.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Рынки , Федеральная пассажирская компания , РЖД
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