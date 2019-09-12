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Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году. Об этом пишет ФАН.
Как отмечается, минимальный размер отплаты труда составит около 12 тысяч 130 рублей.
Согласно закону, минимальная зарплата в России не должна быть меньше прожиточного минимума, который меняется ежегодно. В следующем году он составит соответственно 12,130 руб.
Планируется, что вопрос увеличения минимальной зарплаты коснется около 4 миллионов россиян.
Ранее сообщалось, что Росстат насчитал 18,6 миллиона бедных.
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Личный счет , Видео , Росстат , Минтруд
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