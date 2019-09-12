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Россиянам предложат банкротиться во внесудебном порядке 

Российская Газета + ещё 7 2 часа назад
Россиянам разрешат банротиться без суда
Фото: Петр Ковалев / Интерпресс / ТАСС
Новый механизм банкротства граждан предложил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Согласно законопроекту, будет введен порядок признания физлица банкротом без участия суда.
Помогать желающему обанкротиться гражданину будет арбитражный управляющий, который будет обязан проверить соответствие гражданина предъявляемым законом требованиям. Работать сотрудник должен бесплатно, вознаграждение ему выпишет специально созданный фонд. После проверки управляющий разместит сведения о возбуждении внесудебного порядка банкротства в соответствующем едином федеральном реестре.
После того как процесс будет запущен, в отношении гражданина прекращается начисление штрафов, пеней и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам. То есть последствия возбуждения внесудебного порядка будут сопоставимы с последствиями введения реструктуризации долгов.
Процесс банкротства будет прекращен, если жизненная ситуация гражданина улучшилась, он нашел более высоко оплачиваемую работу, вступил в наследство и так далее. Об улучшениях он должен сообщить арбитражному управляющему и своим кредиторам.
В ином случае через год внесудебный порядок завершается наступлением банкротства для гражданина.
Кроме того, в течение года кредиторы и уполномоченные органы имеют право подать заявление о признании должника банкротом в суд в общем порядке.
Николаев пояснил, что ныне действующий судебный порядок признания банкротства малоэффективен. Он привел официальные данные о том, что у 70-80% граждан-должников, вступающих в процедуру банкротства, инвентаризация не выявила имущества, с помощью которого можно погасить долги. В среднем 65-75% кредиторов ничего не получают по итогам банкротства. При этом с каждым годом количество дел о банкротстве граждан неуклонно растет.
— Указанное свидетельствует, что в большинстве своем судебное рассмотрение таких дел о банкротстве является трудоемким, малоэффективным и дорогостоящим, — подытожил Николаев.
Глава комитета считает, что принятие закона будет способствовать снижению нагрузки на суды, повышению доступности и эффективности банкротства для граждан.
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Комментарии
Личный счет , Николай Николаев , Госдума
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