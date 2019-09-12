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Финансист объяснил охлаждение рынка микрозаймов в России 

360tv.ru 1 час назад
Охлаждению рынка микрозаймов в России нашли объяснение
Фото: РИА Новости
Бывший вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев обсудил с ИА НСН сообщение о том, что россияне стали чаще получать отказы в выдаче микрозаймов.
Специалист связал охлаждение рынка микрозаймов с недавними ограничениями по ставкам, займам и штрафам, которые вступили в силу с первых чисел июля. По данным информагентства, в день максимальная ставка по займу не должна превышать одного процента. Что касается дополнительных платежей, начисленных на заем, они не должны превышать саму задолженность более чем в два с половиной раза.
«Все это означает не просто эволюционные изменения бизнес-моделей финансовых институтов, но и достаточно революционные, внешним образом обозначенные изменения», — заметил Мехтиев.
По некоторым оценкам, около одной трети рынка будет вынуждена уйти, поскольку не будет готова к этим изменениям или же не захочет менять свои бизнес-модели. По мнению эксперта, в данном случае у микрофинансовых организаций есть три варианта — сокращение расходов, превращение бесплатных сервисов в платные и «изменение андеррайтинга тех самых требований».
«Коммунальный рэкет» управляющих компаний
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Комментарии
Личный счет , Эльман Мехтиев , Национальная Служба Новостей
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