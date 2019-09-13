Переводы платящих налоги предложили считать легальными

В ГД предложили не считать нелегальными переводы физлиц, платящих налоги

Власов в своем обращении (копия есть в распоряжении РИА Новости) отмечает, что как депутат Госдумы получает много жалоб от граждан на замораживание средств на их банковских картах. Депутат сослался на одно из положений ЦБ, по которому Банк России обязан выявлять незаконные операции со стороны клиентов.

"Главным критерием в определении, является ли операция подозрительной или нет, служит факт интенсивного оборота наличности у клиента. Со своей стороны считаю, что данный критерий необходимо исключить из перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, которые закреплены в приложении к положению Банка России", — говорится в документе.

Для решения проблемы Власов, в частности, предлагает внести изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и увеличить максимальную сумму операции с 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

Депутат также предлагает вывести из-под действия упомянутого закона операции "между физическими лицами в целом в том случае, если в налоговом органе есть сведения об уплате ими налога на доход физических лиц либо налога на профессиональный доход".

"Последний подход считаю наиболее правильным, поскольку если физическое лицо уплачивает налоги, то у контролирующих органов и банков не должно возникать вопросов о происхождении у него денежных средств. Соответственно, ими не должны чиниться препятствия в распоряжении данными средствами", — говорится в письме на имя главы ЦБ.

"Прошу вас дать свою оценку данной инициативе, а также распорядиться проанализировать возможность ее реализации. Кроме этого, считаю целесообразным создание межведомственной рабочей группы по решению данной проблемы. Сразу сообщаю вам о своей готовности войти в состав подобной рабочей группы", — пишет Власов в своем обращении.