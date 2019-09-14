Подсчитано количество самозанятых россиян

Глава ФНС назвал число зарегистрированных с начала года самозанятых

Самозанятыми в РФ с начала года зарегистрировались свыше 200 тысяч человек, из них большинство не были индивидуальными предпринимателями. Об этом сообщил глава ФНС Михаил Мишустин.

В качестве самозанятых зарегистрировались 201 тысяча граждан. Из них более 87% никогда не были ИП, а большинство раньше вообще не участвовали в экономике и не платили налоги. Всего задекларировано 20 млрд рублей дохода, пробито более 20 млн чеков, — сообщил Мишустин во время Московского финансового форума.

Наиболее популярными сферами деятельности самозанятых стали пассажироперевозка, сдача квартир в аренду, а также оказание услуг в области репетиторства, консультирования и рекламы.