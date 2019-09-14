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Глава ФНС назвал число зарегистрированных с начала года самозанятых 

News.ru + ещё 11 3 часа назад
Подсчитано количество самозанятых россиян
Фото: News.ru
Самозанятыми в РФ с начала года зарегистрировались свыше 200 тысяч человек, из них большинство не были индивидуальными предпринимателями. Об этом сообщил глава ФНС Михаил Мишустин.
В качестве самозанятых зарегистрировались 201 тысяча граждан. Из них более 87% никогда не были ИП, а большинство раньше вообще не участвовали в экономике и не платили налоги. Всего задекларировано 20 млрд рублей дохода, пробито более 20 млн чеков, — сообщил Мишустин во время Московского финансового форума.
Наиболее популярными сферами деятельности самозанятых стали пассажироперевозка, сдача квартир в аренду, а также оказание услуг в области репетиторства, консультирования и рекламы.
Как писал News.ru, ранее уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов считает, что введённый в этом году налог для самозанятых подходит не для всех регионов. Он предлагает создать альтернативный инструмент легализации их доходов — разрешение на ведение профессиональной деятельности с фиксированной суммой налога.
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Комментарии
Личный счет , Борис Титов , Федеральная налоговая служба
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