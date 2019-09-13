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Набиуллина выступила за гарантированный пенсионный продукт Минфина 

Национальная Служба Новостей 35 минут назад
Набиуллина поддержала пенсионный продукт Минфина
Фото: ТАСС
Банк России поддерживает новую концепцию системы добровольных пенсионных накоплений, которую предложило Министерство финансов России.
На форуме АБР «Банки России — XXI век» глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что данная концепция на усовершенствование существующей системы и является «гарантированным добровольным продуктом».
Напомним, ранее Минфин направил в Минтруд законопроект "О гарантированном пенсионном продукте", который реформирует существующую систему добровольных пенсионных накоплений. Согласно документу, у граждан и у бизнеса появится возможность получать налоговые вычеты и льготы с гарантией от государства по сохранности долгосрочных пенсионных накоплений.
В поддержку законопроекта выступил и глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
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Личный счет , Экономика , Антон Дроздов , Эльвира Набиуллина , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , Минфин , Центральный банк России
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