Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.00
$
64.19
70.90
70.95
Прогноз
23.09 – 30.09
$
64.37
71.69
Индексы и котировки Brent
65.05
+0.14 Золото
1503.09
+0.04 РТС
1386.42
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.09
1.1066
+0.0097
02.09
1.0969
12.09
02.09
21.08

Сбербанк и «Вкусвилл» запустили снятие наличных на кассах 

Rambler News Service + ещё 3 2 часа назад
Сбербанк запустил снятие наличных на кассах
Фото: РИА Новости
Сбербанк запустил сервис по снятию наличных на кассах в ряде магазинов торговой сети «Вкусвилл» в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«Сбербанк, совместно с платежными системами Mastercard и Visa, запустил бесплатную услугу "Наличные с покупкой" в ряде магазинов сети "Вкусвилл"», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «снять наличные на кассе могут держатели карт Mastercard, Maestro и Visa, эмитированных любым банком на территории РФ». При этом держателям дебетовых карт Сбербанка он будет предоставляться бесплатно. Размер комиссии по картам других банков устанавливается банками-эмитентами.
«Получить наличными можно будет до 5 000 руб. за одну операцию при наличии денежных средств в кассе, суточный лимит на снятие по картам Сбербанка составляет 20 000 руб., для карт сторонних банков лимиты устанавливаются банком-эмитентом», — добавили в банке.
Наличные можно получить одновременно с покупкой. Клиенту необходимо подтвердить операцию с помощью ПИН-кода.
В марте Сбербанк сообщил, что летом запустит услугу снятия наличных денежных средств при оплате в магазинах банковской картой Mastercard или Visa.
Сосиски в кредит: магазины продадут еду в рассрочку
Rambler News Service: последние новости
Глава ВТБ предложил освободить малоимущих россиян от налогов Глава ВТБ предложил освободить малоимущих россиян от налогов Минтруд анонсировал повышение пенсий выше инфляции Минтруд анонсировал повышение пенсий выше инфляции Досрочные переводы пенсионных накоплений могут заморозить на три года Досрочные переводы пенсионных накоплений могут заморозить на три года
Комментарии
Личный счет , Компании , Visa , Сбербанк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко напомнил России о компенсациях
Лукашенко напомнил России о компенсациях
Раскрыты детали эксперимента по четырехдневке
Раскрыты детали эксперимента по четырехдневке88
Россиянам дадут новые возможности накопить на пенсию
Россиянам дадут новые возможности накопить на пенсию9
Соседские войны: дачникам вернули амнистию
Соседские войны: дачникам вернули амнистию9
Новак оценил возможность дефицита нефти
Новак оценил возможность дефицита нефти
Видео
Перекрыли трубу: Россию вытесняют из Европы
08:44
Перекрыли трубу: Россию вытесняют из Европы
Экономика Компании
Как воруют миллионы наличных рублей из банков
06:06
Как воруют миллионы наличных рублей из банков
Личный счет
Раскрыты детали эксперимента по четырехдневке
00:36
Раскрыты детали эксперимента по четырехдневке
Личный счет Экономика
В ФРГ раскрыли план Запада по вытеснению РФ с рынка газа
01:00
В ФРГ раскрыли план Запада по вытеснению РФ с рынка газа
Экономика
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
03:46
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
Рынки
Атака дронов взорвет мировой рынок нефти
02:00
Атака дронов взорвет мировой рынок нефти
Рынки Статьи
Вентиль перекрыт: «Газпром» теряет Европу
01:19
Вентиль перекрыт: «Газпром» теряет Европу
Рынки Компании
Газовый контракт Киева с Москвой сочли ненужным
01:59
Газовый контракт Киева с Москвой сочли ненужным
Компании
SuperJet захотели переименовать
01:00
SuperJet захотели переименовать
Компании
Россию ждут экономические реформы
05:16
Россию ждут экономические реформы
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение