Сбербанк запустил снятие наличных на кассах

Сбербанк и «Вкусвилл» запустили снятие наличных на кассах

Сбербанк запустил сервис по снятию наличных на кассах в ряде магазинов торговой сети «Вкусвилл» в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Сбербанк, совместно с платежными системами Mastercard и Visa, запустил бесплатную услугу "Наличные с покупкой" в ряде магазинов сети "Вкусвилл"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «снять наличные на кассе могут держатели карт Mastercard, Maestro и Visa, эмитированных любым банком на территории РФ». При этом держателям дебетовых карт Сбербанка он будет предоставляться бесплатно. Размер комиссии по картам других банков устанавливается банками-эмитентами.

«Получить наличными можно будет до 5 000 руб. за одну операцию при наличии денежных средств в кассе, суточный лимит на снятие по картам Сбербанка составляет 20 000 руб., для карт сторонних банков лимиты устанавливаются банком-эмитентом», — добавили в банке.

Наличные можно получить одновременно с покупкой. Клиенту необходимо подтвердить операцию с помощью ПИН-кода.

В марте Сбербанк сообщил, что летом запустит услугу снятия наличных денежных средств при оплате в магазинах банковской картой Mastercard или Visa.