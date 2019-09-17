Из пенсий россиян вычитают долги за ЖКХ

Стало известно, что из пенсий россиян вычитают долги за коммуналку

У россиян могут удержать половину пенсии, если они задолжают за оплату жилищно-коммунальных услуг. Такое заявление сделали в Пенсионном фонде РФ , объясняя, почему некоторые граждане получают неполные пенсии.

Отмечается, что перед тем как списывать средства за долги, пенсионеров должны предупредить о предстоящих удержаниях. Для этого в адрес неплательщика направляется специальное уведомление. Документ должны направлять судебные приставы. Граждане же часто жалуются, что никаких уведомлений они не получают.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев пояснил, что основная часть пенсионеров в России не защищена от списаний за долги, пишет МК.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, опубликован рейтинг регионов по стоимости услуг ЖКХ. Выяснилось, что больше всего денег на «коммуналку» тратят жители Камчатки, Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.