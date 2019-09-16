Кредитная нагрузка россиян превысила пик 2014 года

Кредитная нагрузка жителей России в 75% регионах страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов.

«Рост кредитования населения сдерживается высокой кредитной нагрузкой, которая в 75% регионов уже превысила пик 2013-2014 годов», — сказано в докладе Банка России по денежно-кредитной политике, передает ТАСС.

Там отмечено, что на уровне некоторых регионов «показатели прироста кредитного портфеля физических лиц (в годовом сопоставлении) в июле в большинстве субъектов находились в диапазоне от 15% (Вологодская область), до 27-28% (Чукотский АО, республики Тыва, Дагестан, Ленинградская область)».

Согласно данным ЦБ России, в Крыму и Севастополе, несмотря на заметное по отношению к показателям марта — апреля замедление, темпы прироста остаются значительно выше (65% и 81% соответственно), что объясняется догоняющим характером роста потребительского кредитования в данных регионах.

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