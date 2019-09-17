Скачок цен на нефть: нужно ли покупать валюту сейчас?

Скачок цен на нефть — повод покупать валюту?

Взлет цен на нефть почти на 14% позволил рублю продолжить свое укрепление, однако оно оказалось не слишком внушительным. Стоит ли использовать текущую ситуацию для покупки валюты?

Доллар на Московской бирже накануне потерял около 30 копеек, а единая европейская валюта — 85 копеек. Учитывая, что цены на нефть прибавили около $10, рубль мог чувствовать себя и более уверенно.

Вероятно, среди мелких спекулянтов могло быть много тех, кто хотел сыграть на укрепление рубля, а среди более крупных, наоборот, тех, кто хотел бы зафиксировать прибыль — как раз за счет более мелких.

Теоретически такой вариант выглядит очень логично. Кстати, мы снова проводим аналогию с прошлым годом, когда в начале осени цены на нефть также взлетели вверх, но затем последовало длительное и очень сильное снижение.

Рубль тогда к концу года потерял к доллару около пяти рублей. Возможно ли повторение истории? Конечно, все будет зависеть от развития геополитической ситуации, в частности, от того, будут ли предприняты какие-то военные действия против Ирана?

Напомним, что США обвиняют в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии именно Тегеран, да и сами саудиты подключились к этим обвинениям.

Впрочем, дальнейшей эскалации может и не быть, тогда цены на нефть поползут вниз. Затем Саудовская Аравия возобновит добычу, возможно, решит ее увеличить, США начнут заливать рынок из своего стратегического резерва, в общем, факторов для резкого падения цен может быть предостаточно.

Но и рубль уже не так сильно зависит от нефтяных котировок, тем более, что любой уровень выше $60 за баррель является комфортным.

Участники рынка говорят, что на Московской бирже уже сейчас наблюдается резкий рост спроса на валюту. Так, например, накануне число заявок на покупку достигло максимума с декабря, и было вдвое больше, чем в среднем за последние месяцы.

Желающих купить евро и вовсе выросло до максимума с 2015 г. Это довольно странно, учитывая, что евро дешевеет против доллара ускоренными темпами.

Опять же, вполне возможно, что многие захотели зафиксировать прибыль и закрыть позиции, направленные на укрепление рубля. Учитывая, что с начала года рубль в паре с евро очень сильно вырос, такие действия выглядят логично.