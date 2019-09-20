Власти создадут новый фонд страхования за счет россиян

Минфин и Центробанк РФ предложили создать единый фонд средств страхования от чрезвычайных ситуаций (ЧС), который будет пополняться за счет денег россиян, решивших застраховать жилье. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса

Минимальный платеж в фонд предложили установить на уровне 150 рублей с квартиры в месяц. Для уплаты этой суммы в квитанцию за коммунальные услуги планируется добавить новую строку, которая не будет обязательной: люди сами решат, оплачивать страховку или нет.

По словам Юргенса, 95 процентов от 150 рублей предлагается отправлять Российской национальной перестраховочной компании ( РНПК ). Оттуда деньги будут идти регионам, в которых объявят режим ЧС. Эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» Общероссийского народного фронта Арсений Беленький заявил, что в случае запуска работы фонда стоимость взносов через два года вырастет со 150 до 250-300 рублей.

По данным ВСС, в региональные программы страхования могут включить разные наборы рисков, также возможно софинансирование платежей из местных бюджетов, поэтому тарифы могут разниться. По словам главы управления по страхованию имущества физлиц СК «Сбербанк страхование» Валерии Юровой, в регионах, где риск возникновения ЧС более высок, плата будет выше.

В ВСС назвали 14 пилотных регионов, где страховые программы могут быть запущены в первую очередь — это Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева рассказала, что власти обсуждают различные меры стимулирования россиян на уплату страховки от ЧС, в том числе скидки по налогу на недвижимость или уменьшение взноса на капремонт. Пока льгот нет, люди могут не поддержать идею взносов на ликвидацию последствий ЧС, не имеющих к ним отношения, отмечают «Известия».

«Коммерсант» писал , что Минфин и страховщики определи размер среднемесячной платы по полису страхования жилья от ЧС: предполагалось, что она составит 150 рублей, а лимит страховых выплат вырастет с 500 тысяч до миллиона рублей.

Замглавы департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева рассказала «Коммерсанту», что благодаря закону пострадавшие при взрыве в Магнитогорске в декабре 2018-го получили бы больше. Власти выделили им 51,5 миллиона рублей из федерального бюджета и 66 миллионов из областного на компенсацию ущерба жизни и здоровью, на покупку предметов первой необходимости и нового жилья.

По расчетам Минфина, владелец квартиры в 50 квадратных метров получил бы по полису 1,64 миллиона рублей, 500 тысяч из которых — от страховой компании.