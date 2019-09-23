Россиянам сильно усложнят доступ к дополнительному доходу

Банк России предлагает жестко ограничить возможности неквалифицированных инвесторов вкладываться в иностранные акции и другие «рискованные» (приносящие высокую прибыль) бумаги. Это следует из последних поправок к законопроекту регулятора о категоризации инвесторов, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В новом виде законопроект предлагает делить инвесторов на три категории: защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор. Первой категории предлагается позволить вкладывать в «рискованные» активы не более 50 тысяч рублей в год. Это значит, что большинство инвесторов — физических лиц лишатся доступа к бумагам таких иностранных компаний, как, например, Apple , Alphabet ( Google ), Alibaba и Tesla. При этом для того, чтобы перейти во вторую категорию и стать простым неквалифицированным инвестором, физлицо должно накопить 1,4 миллиона рублей.

Квалифицированным предлагается считать инвестора, который распоряжается средствами от 10 миллионов рублей или средствами от 1,4 миллиона рублей (однако при этом он должен в последние полгода активно проводить биржевые сделки на общую сумму не менее шести миллионов). Также к квалифицированным инвесторам предлагают относить тех, кто имеет существенный опыт работы на финансовых рынках, аттестат или сертификат, которые соответствует стандартам саморегулируемой организации.

Участники рынка отмечают, что с каждой новой версией законопроект становится жестче. Нынешнее условие установить планку перехода инвестора из разряда защищаемого неквалифицированного в простого неквалифицированного может коснуться более 90 процентов розничных инвесторов, сказал президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев , пишет «Коммерсантъ».

Согласно предыдущей версии законопроекта, инвесторов хотели разделить на четыре категории — две для непрофессиональных и две для профессиональных. При этом лимит «рискованных» инвестиций для защищаемых инвесторов был на уровне 100 тысяч рублей, порог перехода в простые неквалифицированные инвесторы составлял 400 тысяч рублей.