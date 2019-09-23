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Россияне бросились зарабатывать на Западе 

Lenta.ru 31 минуту назад
Россияне бросились зарабатывать на Западе
Фото: Reuters
Россия начинает терять статус страны, притягивающей трудовых мигрантов. Теперь все чаще граждане страны сами отправляются на заработки. Такой вывод можно сделать, исходя из динамики объемов денежных переводов физлиц через платежные системы из России и в Россию, пишет «Независимая газета».
В первом полугодии 2019 года из России, по данным Центробанка, перевели 3,493 миллиарда долларов, из них в страны СНГ — 2,711 миллиарда, а в страны дальнего зарубежья — 783 миллиона.
Это на 21 процент меньше денег, чем годом ранее. Лидерами по-прежнему остаются Узбекистан (438 миллионов долларов), Киргизия (около 200 миллионов) и Таджикистан (112 миллионов), куда переводят свой заработок трудовые мигранты. Хотя по среднему чеку на первых местах переводы во Вьетнам и Китай.
Вместе с тем на тот же 21 процент выросли переводы физических лиц в Россию, достигнув показателя 1,579 миллиарда долларов. Из стран дальнего зарубежья переводы за два квартала увеличились на 87 процентов до 911 миллионов. Среди лидеров по росту — Великобритания (425 миллионов долларов), Латвия (146 миллионов) и США (76 миллионов). Из стран СНГ, напротив, наблюдается снижение на 18 процентов до 669 миллионов.
Одной из причин такой динамики названо ужесточение политики ЦБ, который в рамках борьбы с теневыми операциями ввел ограничения на денежные переводы в Китай, Киргизию, Казахстан и Вьетнам.
Но другой причиной, отмечают эксперты, остается падение реальных доходов населения, из-за чего работать в России становится менее выгодно иностранцам, а сами граждане ищут работу за рубежом.
В свою очередь управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский не исключил, что на падение переводов из России повлияло растущее недоверие. Из-за политики противодействия незаконным операциям банки начали блокировать денежные переводы, особенно трансграничные, что заставляет искать другие способы отправить деньги.
В статистике учитывались данные платежных систем Blizko, Contact, Вестерн Юнион, Золотая Корона, Юнистрим, а также данные Почты России.
Ранее сообщалось, что пятая часть трудоспособного населения Украины оказалась гастарбайтерами. По данным за 2018 год, на заработки уехали 3,2 миллиона украинцев в возрасте 15-70 лет.
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Комментарии1
Личный счет , Илья Жарский , КБ "Юнистрим" , Центральный банк России , Независимая газета
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