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Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника 

РИА Новости 2 часа назад
Минимальный доход должника захотели защитить
Фото: РИА Новости
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
По его словам, депутаты Госдумы выступили с инициативой ограничения возможности взыскания с доходов граждан в размере величины прожиточного минимума.
"На площадке правительства РФ был доработан предложенный депутатами механизм реализации принципа обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера ежемесячных доходов, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении", — сказал Орешкин.
Министр добавил, что в настоящее время при взыскании по долгам за счет заработной платы и пенсий остающиеся у должников средства могут оказаться меньше прожиточного минимума, а граждане, в свою очередь, могут остаться без средств для пропитания и осуществления других минимальных расходов.
Российские финансовые власти летом начали горячее обсуждение темы потребительского кредитования. Орешкин, в частности, заявлял, что ситуация в этом сегменте приобретает черты социальной проблемы. Со своей стороны, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале сентября заявила, что пока не видит рисков для финансовой стабильности и необходимости в ограничительных мерах по кредитованию.
Тем не менее, регулятор в 2018-2019 годах уже четыре раза повышал надбавки к коэффициентам риска в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, а также дважды — по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. По данным ЦБ, кредитная нагрузка населения превысила пик 2013-2014 годов в 75% российских регионов.
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Личный счет , Эльвира Набиуллина , Максим Орешкин , Госдума , Правительство РФ , Минэкономразвития , Центральный банк России
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