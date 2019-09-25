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Недельный чек россиян вырос почти на 4% 

Rambler News Service + ещё 1 2 часа назад
Недельный чек россиян вырос почти на 4%
Фото: РИА Новости
Недельный средний чек россиян за период с 16 по 22 сентября увеличился на 3,7% по сравнению с показателем за предыдущую неделю и составил 558 рублей, свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом «Ромир».
«Это один из самых высоких показателей не только за последние недели, но и в течение всего года. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек вырос на 2,1%», — говорится в исследовании.
По сравнению с медианными значениями 2012 года размер среднего чека россиян на 38-й неделе увеличился на 74,3%.
На 37-й неделе недельный средний чек также вырос на 4,3%, — до 538 рублей. При этом неделей до этого он снизился на 8,3% по сравнению с 35-й неделей.
Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.
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