Россиян ждет новая волна сокращений

Десятки тысяч россиян уволят в сентябре

Полсотни тысяч россиян лишатся работы в течение пяти ближайших дней. Этого, как пишут «Известия», не исключает Росстат

Согласно данным Службы государственной статистики, до конца сентября «намечены к высвобождению», то есть могут быть сокращены или остаться без работы по причине ликвидации компании, 51,6 тысячи работников. Соответствующую информацию Росстату предоставили работодатели.

Больше всего сотрудников намерены сократить предприятия из сфер обрабатывающих производств (12,6 тысячи сотрудников), государственного управления, социального обеспечения и обеспечения военной безопасности (7,7 тысячи) и образования (5,2 тысячи).

Приведенные данные касаются высвобождения работников во втором квартале 2019 года. В аналогичном периоде 2018-го работодатели планировали уволить 57,1 тысячи сотрудников, 2017-го — 58,2 тысячи, 2016-го — 78,5 тысячи.

Кроме того, профессор усомнился в точности статистики Росстата — часто россияне лишаются работы по соглашению сторон или по собственному, а на самом деле нет, желанию.