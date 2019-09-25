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Названа самая главная проблема России 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Названа самая главная проблема России
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (59 процентов) считают самой острой проблемой страны рост цен. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса, проведенного «Левада-центром».
Четверть жителей России полагают, что самой серьезной проблемой страны являются симптомы экономического кризиса, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве.
Кроме того, за год в России в два раза выросло число тех, кто опасается наплыва мигрантов — в 2018-м их было десять процентов, в 2019-м — уже 18 процентов.
Минэкономразвития в августе ухудшило прогноз на 2020 года по перспективам роста экономики России. Ожидания по инфляции снизились с 3,8 до трех процентов. Ведомство также снизило ожидания по росту ВВП — по итогам 2020 года он составит не два процента, как предполагалось ранее, а 1,7 процента.
В министерстве помимо этого пересмотрели прогноз по изменению реальных располагаемых доходов населения на 2019 год. Ранее в ведомстве предполагали рост на уроне одного процента, а в августе снизили ожидания до околонулевых значений. При этом, по данным Росстата, доходы населения падают в России уже пять лет.
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Комментарии6
Личный счет , Недвижимость , Рынки , Экономика , Росстат , Левада-центр , Минэкономразвития , Интерфакс
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