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Названы регионы с самыми большими пенсиями 

Российская Газета + ещё 1 57 минут назад
Названы регионы с самыми большими пенсиями
Фото: РИА Новости
Лидером по величине пенсий среди российских регионов стал Чукотский автономный округ. Он, как и другие северные регионы России, традиционно занимает первые места по этому показателю — пенсии там назначаются с учетом повышающих коэффициентов.
Об этом пишут в среду "Известия" со ссылкой на данные Пенсионного фонда России за первое полугодие.
Средняя величина пенсий на Чукотке, согласно этой статистике, составляла 24,3 тысячи рублей. В пятерку лидеров входят Магаданская область (21,6 тысячи рублей), Камчатка (21,2 тысячи рублей), Мурманская область (19 тысяч рублей) и Якутия (18,9 тысячи рублей).
Минимальные размеры пенсий зафиксированы в южных регионах России. Это Дагестан (10,9 тысячи рублей), Кабардино-Балкария (11 тысяч рублей), Карачаево-Черкессия (11,9 тысячи рублей), Калмыкия (12 тысяч рублей) и Ингушетия (12,1 тысячи рублей).
Средняя величина пенсии в стране составила в первом полугодии 14,2 тысячи рублей.
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Комментарии
Личный счет , Пенсионный фонд РФ , газета "Известия"
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