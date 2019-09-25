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Часть россиян освободили от налогов 

Рамблер + ещё 13 53 минуты назад
Часть россиян освободили от налогов
Фото: РИА Новости
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об освобождении от налога на доходы физлиц (НДФЛ) любых доходов пострадавших при ЧС россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
Закон вступит в силу со дня официальной публикации и будет иметь обратную силу: его нормы распространятся на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Сейчас НДФЛ не облагаются доходы в натуральной форме, которые получают граждане, пострадавшие от терактов на территории России, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств. Доходами не облагаются доходы в виде услуг обучения и содержания в образовательных организациях, а также услуги медицинских и санаторно-курортных организаций.
По новому закону НДФЛ не будут облагаться доходы, которые пострадавшие получают благодаря освобождению от уплаты задолженностей. НДФЛ не коснется доходов в виде материальной выгоды и любых доходов в денежной или натуральной формах, полученных пострадавшими при ЧС и их семьями.
Кроме того, НДФЛ не будут уплачивать граждане, представившие пострадавшим от ЧС жилье в аренду.
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков рассказал, что закон принимали в ускоренном режиме, чтобы помочь людям, которые пострадали от наводнений и пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке этим летом.
По словам депутата, раньше государство одной рукой выделяло деньги пострадавшим, а другой — забирало 13 процентов этой помощи обратно в бюджет.
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Комментарии
Личный счет , Александр Ремезков , Госдума
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