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Как изменится жизнь россиян с 1 октября 

News.ru 10 часов назад
Россияне не будут обездольщиками
Фото: Pixabay
В октябре россияне, работающие в бюджетной сфере и оставшиеся за рамками «майских» указов, получат прибавку к зарплате; завершается предельно допустимый срок окончания проектов жилья, реализуемых без эскроу-счетов; НДС на пальмовое масло увеличится вдвое, а на фрукты и ягоды, наоборот, упадёт до 10%; банки будут обязаны учитывать показатель долговой нагрузки при выдаче потребкредитов. Какие ещё изменения ждут нас в октябре? Подробности — в материале News.ru.

Зарплаты бюджетников

Зарплата представителей бюджетной сферы, которые оказались не затронутыми «майскими» указами президента Владимира Путина, будет увеличена с 1 октября на 4,3%.
Запланированное повышение распространится на все федеральные учреждения — как на казённые, так на бюджетные и автономные. Деньги на это заложены в федеральном бюджете.
Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в начале года отправила в регионы РФ рекомендации по увеличению зарплаты бюджетникам с октября. Таким образом, местные власти должны были также заложить на это финансы.

Россияне не будут обездольщиками

Минстрой рассматривает 1 октября как предельно допустимый срок окончания проектов по многоквартирным домам, реализуемым без эскроу-счетов. Решение о том, что застройщики не смогут брать деньги у дольщиков, вступило в силу ещё с 1 июля.
Эксперты считали, что застройщикам нужно будет время для того, чтобы научиться напрямую работать с финансовыми организациями.
Изменение ранее действовавшего порядка финансирования строительства недвижимости предполагает отказ от прямого привлечения денег дольщиков. Средства покупателей жилья будут храниться на эскроу-счетах в банке, а воспользоваться деньгами застройщик сможет лишь после ввода объекта в эксплуатацию.

Уход в отпуск по «электронке»

Предполагается, что заявление на уход в отпуск с 1 октября можно будет подавать в электронном виде. Такое нововведение сделает отдых проще, а работодателю не придётся возиться с бумагами.
Соответствующие поправки в ТК РФ распространяются лишь на компании, в трудовом договоре которых прописаны условия электронного документооборота.
Помимо этого, отпускные будут переводить на счёт сотрудников компаний за три рабочих, а не календарных как ранее, дня до выхода на отдых. К тому же, ожидается, что, если точная дата начала и завершения отпуска были внесены заранее в график, предоставлять заявления не понадобится.
Однако данный закон о поправках в Трудовой кодекс пока не вступил в силу и находится на рассмотрении в Госдуме.

Ставки НДС

С 1 октября при реализации пальмового масла НДС будет оплачиваться по повышенной ставке — 20% вместо прежних 10%. Решение об этом принял президент РФ Владимир Путин. Вместе с тем снижается НДС на фрукты (включая виноград) и ягоды, налог по ним составит 10% (ранее — 20%). Таким образом, в стране ожидается повышение цен на кондитерские изделия и снижение на плодово-ягодную продукцию.
Подобные правила будут применяться и при ввозе данных продуктов на территорию России. Эксперты не исключают, что в правительстве в скором времени внесут изменения в перечень товаров, НДС по которым считают по ставке 10% при внутрироссийской реализации и при импорте.

Долговая нагрузка

С 1 октября в России появится показатель долговой нагрузки (ПДН). Финансовые структуры будут обязаны учитывать его при выдаче потребительских кредитов россиянам. Рассчитывать подобный индикатор возложено на бюро кредитных историй, но решение — давать или не давать клиенту заём останется непосредственно за банком.
Если ПДН окажется больше 50% (то есть отношение ежемесячных платежей к официальному доходу), то есть риск оказаться без ссуды.

Обеспечение жильём небогатых семей

Владимир Путин в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» поручил кабинету министров к 10 октября разработать механизмы обеспечения недвижимостью небогатых семей на условиях его сохранения в публичной собственности. Это необходимо для улучшения жилищных условий россиян и увеличения объёмов строительства недвижимости.
Для решения данной задачи принимаются меры (на уровне субъектов государства) по централизации функции технического заказчика по строительству жилищного фонда социального использования.
Нацпроект «Жильё и городская среда» предполагает рост к 2024 году объёмов жилищного строительства до 120 млн кв. м в год, а также улучшение жилищных условий 5 млн семей.

Новые суды

Девять кассационных, пять апелляционных и два военных суда заработают в России октябре. Решение об этом было принято на заседании пленума Верховного суда. Новые суды разветвят апелляционную структуру и расширят независимость судей. Формироваться они будут по экстерриториальному принципу.
Таким образом, в России заработает новая система обжалований решений судов.

Экспорт нефти и пошлины

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября уменьшится на $3,5, до $87,2 (ранее — $90,7) за тонну в сентябре. Как сообщает Минфин, пошлина на высоковязкую нефть опустится до $8,7 с $9, на светлые нефтепродукты и масла — до $26,1 с $27,2 за тонну, на тёмные — до $87,2 с $90,7.
При этом пошлина на экспорт товарного бензина уменьшится до $26,1 с $27,2, прямогонного (нафта) — до $47,9 с $49,8, кокса — до $5,6 с $5,8 ранее.

Московское долголетие

Программа осенне-зимнего сезона секций и кружков «Московского долголетия» будет существенно расширена. Она рассчитана на столичных жителей старшего поколения. Ожидается набор всех желающих в 240 спортивных групп. Участникам предложат занятия 24 новыми видами спортивных игр. А зимой впервые откроются секции в парках на свежем воздухе.
Кроме того, 26 вузов предложат 225 учебных программ. К программе присоединились, в частности, МГУ, Финансовый университет, РЭУ имени Плеханова и другие.

Регламент работы с жалобами бизнесменов

Регламент Следственного комитета и Генеральной прокуратуры по взаимодействию с платформой для жалоб бизнесменов на давление правоохранителей будет утверждён к 1 октября. Благодаря данной цифровой платформе предприниматели уже в середине ноября смогут заявлять об оказываемом давлении на их бизнес.

Отчёт среднего профессионального образования

Организации среднего профессионального образования до 5 октября должны будут предоставить в Минпросвещения отчёт по форме СПО-1. Программное обеспечение для этого имеется в личном кабинете Главного информационно-вычислительного центра.
При внесении изменений в форму необходимо заново создать выходной файл, после чего загрузить его в личном кабинете и направить исправленный бумажный вариант в срок до 30 октября.
В документе будут представлены сведения об образовательной организации, реализующей программы среднего профессионального образования. Сведения по данной форме не заполняют образовательные организации, которые находятся в ведении госорганов, осуществляющих подготовку кадров в интересах безопасности, обороны, а также обеспечения законности и правопорядка.
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Личный счет , Статьи , Экономика , Владимир Путин , МГУ , Генпрокуратура РФ , Госдума , Финансовый университет , СКР , Минстрой
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