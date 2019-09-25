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Росстат объяснил данные о массовых сокращениях россиян 

Рамблер 3 часа назад
Росстат объяснил данные о массовых сокращениях россиян
Фото: РИА Новости
Представители пресс-службы Росстата пояснили, что распространённая ранее информация об увольнении более 50 тысяч россиян до конца сентября, не что иное как прогноз, а не запланированный процесс, сообщает ТАСС.
«Данные о возможных увольнениях 51,6 тыс. человек являются прогнозными, а не планируемыми и составляют менее 0,1% работающих граждан. В этой связи корректно анализировать уже случившиеся увольнения», — приводит агентство слова представителей ведомства.
Ранее «Известия» со ссылкой на Росстат сообщили, что до конца сентября «намечены к высвобождению», то есть могут быть сокращены или остаться без работы по причине ликвидации компании 51,6 тысячи работников. Соответствующую информацию ведомству предоставили работодатели. Больше всего сотрудников намерены сократить предприятия из сфер обрабатывающих производств (12,6 тысячи сотрудников), государственного управления, социального обеспечения и обеспечения военной безопасности (7,7 тысячи) и образования (5,2 тысячи). При этом опрошенные изданием эксперты усомнились в точности статистики Росстата, поскольку россияне нередко лишаются работы по соглашению сторон или по собственному желанию.
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Личный счет , Росстат , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС
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