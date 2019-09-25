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Сотрудникам госорганов повысят оклады. Но тем, кто не состоит на госслужбе 

360tv.ru 2 часа назад
Сотрудникам госорганов повысят оклады
Фото: РИА Новости
С 1 октября работникам федеральных государственных органов, которые не состоят на госслужбе, повысят на 4,3% оклады. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза должностные оклады работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы», — сказано в постановлении, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Это распоряжение коснется инженеров, экспедиторов, техников, стенографистов, работающих на госорганы. Об этом сообщил ТАСС.
Ранее стало известно, что с 1 октября вырастут ежемесячные оклады у военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, работников бюджетной сферы федеральных госучреждений. Последние не вошли в майский указ президента от 2012 года.
Увеличение должно пройти с учетом уровня инфляции по итогам 2018 года. Средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год, а также на плановый период 2020 и 2021 годов.
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Комментарии
Личный счет , Дмитрий Медведев , МВД
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