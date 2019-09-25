Пенсионерам повысят прожиточный минимум

Минфин назвал прожиточный минимум пенсионера в 2020 году

Прожиточный минимум пенсионера в России в 2020 году составит 9 311 руб., следует из подготовленного Минфином проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-22 годов.

Документ опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.

«Установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на 2020 год в размере 9 311,0 рубля», — говорится в документе.

Согласно бюджету на 2019 год, прожиточный минимум пенсионера в России установлен на уровне 8 846 руб.