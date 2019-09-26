В России могут ввести налог на криптвалюту

С предложением легализовать цифровые деньги выступила Ассоциация банков России.

Банки нашли способ узаконить криптвалюты. Майнинг цифровых денег предлагается сделать аналогом оккупации имущества или кладом, сообщают «Известия» со ссылкой на подготовленный Ассоциацией банков России (АБР) доклад о криптвалютах.

Уточняется, что в российской практике такая норма также может быть закреплена в рамках понятия «вновь созданное» (то есть имущества, произведенного самим гражданином), так как криптвалюта возникает в результате майнинга — активности человека.

«Тогда ее можно будет использовать в бартерных сделках, облагать налогом, как предусмотрено в соответствующем разделе Налогового кодекса», — сообщил изданию вице-президент АБР Анатолий Козлачков.

Обсуждение подготовленного банковским сообществом документа запланировано 8 октября на площадке ассоциации.