В следующем году прожиточный минимум для пенсионеров будет увеличен. Деньги будут заложены в федеральном бюджете 2020 года, следует из проекта главного финансового документа страны, который опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.
Минфин РФ предложил установить прожиточный минимум российских пенсионеров в 9 311 рублей. В ведомстве посчитали, что установленная величина прожиточного минимума пенсионера в целом по стране необходима для того, чтобы определить размер социальной доплаты к пенсии, пишет РБК.
Издание уточняет, что в 2019 году на пенсионера прожиточный минимум был рассчитан в сумме 8 846 рублей в месяц.
Как ранее писало «URA.RU», правительство намерено выделить 13 регионам 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям. Премьер Дмитрий Медведев перечислил регионы (республиа Коми и Саха, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Архангельская, Магаданская, Мурмансккаяй и Московская области, а также Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Еврейская автономнная область), отметив, что «жизнь там дорогая», напоминает RT.