Правительство увеличит прожиточный минимум пенсионеров

В следующем году прожиточный минимум для пенсионеров будет увеличен. Деньги будут заложены в федеральном бюджете 2020 года, следует из проекта главного финансового документа страны, который опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.

Минфин РФ предложил установить прожиточный минимум российских пенсионеров в 9 311 рублей. В ведомстве посчитали, что установленная величина прожиточного минимума пенсионера в целом по стране необходима для того, чтобы определить размер социальной доплаты к пенсии, пишет РБК.

Издание уточняет, что в 2019 году на пенсионера прожиточный минимум был рассчитан в сумме 8 846 рублей в месяц.