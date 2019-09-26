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Правительство увеличит прожиточный минимум пенсионеров 

Ura.Ru 41 минуту назад
В следующем году прожиточный минимум для пенсионеров будет увеличен. Деньги будут заложены в федеральном бюджете 2020 года, следует из проекта главного финансового документа страны, который опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.
Минфин РФ предложил установить прожиточный минимум российских пенсионеров в 9 311 рублей. В ведомстве посчитали, что установленная величина прожиточного минимума пенсионера в целом по стране необходима для того, чтобы определить размер социальной доплаты к пенсии, пишет РБК.
Издание уточняет, что в 2019 году на пенсионера прожиточный минимум был рассчитан в сумме 8 846 рублей в месяц.
Как ранее писало «URA.RU», правительство намерено выделить 13 регионам 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям. Премьер Дмитрий Медведев перечислил регионы (республиа Коми и Саха, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Архангельская, Магаданская, Мурмансккаяй и Московская области, а также Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Еврейская автономнная область), отметив, что «жизнь там дорогая», напоминает RT.
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Комментарии3
Личный счет , Видео , Маленькая пенсия , Дмитрий Медведев , Минфин
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