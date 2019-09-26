Россиян хотят заставить платить за хранение валюты

Центробанк предложил коммерческим банкам ввести отрицательные ставки на вклады в валюте, сообщают «Известия». Инициатива будет обсуждаться в Госдуме уже в октябре.

По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, речь идёт о валютных вкладах в всех иностранных денежных единицах. «Известия» подчёркивают, что инициатива ЦБ связана с общеевропейским трендом: в ЕЦБ депозитная ставка составляет минус 0,5%. Изначально в европейских странах мера вводилась как временная, однако держится уже несколько лет.

Российские финансовые организации пока относятся к возможному нововведению с осторожностью: ждут устойчивой законодательной базы. Аналитики заявляют, что введение отрицательных ставок на валютные вклады не является чем-то экстраординарным, По словам главного стратега компании «Антон» Александра Кудрина, в Европе мера вводилась из-за замедления экономического роста. Аналогичные причины, по всей видимости, привели российский ЦБ к похожему решению.

Эксперты полагают, что возможные нововведения в первую очередь коснутся вкладов в евро, поскольку в настоящее время они крайне невыгодны кредитным организациям: принимая от россиян вклады в евро, банки вынуждены размещать их под отрицательную ставку, тем не менее, выплачивая клиентам положительную доходность. Поэтому сегодня ставки по ним крайне низкие — 0,01% годовых.

Возможность брать процент за размещение вкладов в евро, уверяют аналитики, логичная мера. Долларовых вложений инициатива коснуться не должна, доходность по ним в настоящее время составляет 2%.