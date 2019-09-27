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Как разнообразить продуктовую корзину в рамках прожиточного минимума 

Вечерняя Москва + ещё 1 55 минут назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение разработать новые образцы потребительской корзины для различных групп населения исходя из принципов здорового и сбалансированного питания.
«Вечерняя Москва» связалась с диетологом, врачом-психотерапевтом и специалистом по снижению веса Еленой Байковой, которая рассказала, как можно собрать свою потребительскую корзину сегодня из расчета прожиточного минимума в Москве. Напомним, согласно данным Пенсионного фонда РФ прожиточный минимум в Москве на 2019 год составляет 12115 рублей.
— Если мы будем говорить об обычном питании каждый день, то корзину, на, мой взгляд, собрать можно. Ведь понимаете, есть еда ежедневная, а есть праздничная. Лет 25-30 назад было принято, что есть еда повседневная — это крупы, макароны, супы. А уж колбасы, сыры, салаты с майонезом, торты — это была еда праздничная. А при нынешнем изобилии праздничная еда стала ежедневной. И когда наступает праздник, никто не понимает, что бы такое съесть, потому что все деликатесы мы ели уже вчера.
Если мы будем ждать праздник каждый день, то корзину собрать не получится. Но его и не должно быть. Для утоления чувства голода большого разнообразия не нужно. Голоду вообще все равно: тело можно кормить говядиной с гречкой и салатом с капустой. И организму будет достаточно. А остальное это уже пищевые пристрастия, когда мы хотим разнообразия каждый день. Это скорее даже социальный фактор. Как отметила диетолог, то стройные люди чаще едят однообразную пищу, а вот люди с ожирением, лишним весом, пищевой зависимостью выбирают еду по принципу вкусно или нет.
По словам эксперта, организму обязательно нужен животный белок — это курица, говядина, рыба, яйца, фарш. Его может заменить и вторичный животный белок, например, творог — до 5 процентов жирности. Курицу можно приготовить как мясо с гарниром — это может быть крупа, например, гречка, пшено, овсянка, рис, а могут быть макароны из твердых сортов пшеницы или картофель. А часть курицы может пойти на суп, который является вполне полноценным приемом пищи. Из фарша можно приготовить котлеты и суп с тефтелями. Рыбу можно запечь в духовке или в рукаве, на пару или пожарить на медленном огне.
Крупы, макароны — источник сложных углеводов, которые дают энергию на длительный период времени. Не нужно покупать дорогой хлеб: родной Бородинский — это прекрасный продукт, советует эксперт.
Как источник клетчатки можно употреблять овощи, причем не только свежие, но и соленые, маринованные. Если говорить о фруктах, но важно учитывать, где человек родился, к какой еде он привык. Персики у нас не растут, но для жителей нашего региона очень полезны твердые яблоки и груши. Иногда можно покупать грейпфруты — они малокалорийны и полезны.
Для приготовления пищи можно использовать любое масло — подсолнечное, оливковое. Сливочное не так выгодно, да и для здоровья важнее растительное. Можно оливковое, можно подсолнечное, льняное. Вопрос в количестве потребляемого масла.
— Очень часто люди покупают продукты с высоким процентом жирности или скрытыми жирами, — говорит диетолог, — Сыры, колбасы, сосиски, сардельки: это не экономия денег, это просто быстрые в приготовлении продукты. Если человек поест колбасу он не утолит голод так, как если он поест курицу. Ему кажется, что он покупает дешевую колбасу и будет сыт, но гораздо лучше купить одну курицу на 4 дня. В России вообще наиболее распространено ожирение по масляно-майонезному типу: очень много потребляем растительных и животных жиров. В частности из-за мясных полуфабрикатов.
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Комментарии3
Личный счет , Видео , Маленькая пенсия , Дмитрий Медведев , Пенсионный фонд РФ
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