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ЦБ прогнозирует рост реальных зарплат россиян 

News.ru + ещё 4 28 минут назад
ЦБ прогнозирует рост реальных зарплат россиян
Фото: News.ru
Рост реальных заработных плат в России в третьем квартале может составить 3–3,5% в годовом выражении. В июле и августе этот показатель составлял 3%.
В разрезе секторов и видов экономической деятельности заработная плата повышалась относительно равномерно, передаёт «Интерфакс».
Как писал News.ru, по данным Росстата зарплата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области. При этом в Ямало-Ненецком округе и Петербурге темпы роста оказались самыми медленными.
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Личный счет , Центральный банк России , Интерфакс
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