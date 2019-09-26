ЦБ прогнозирует рост реальных зарплат россиян

Рост реальных заработных плат в России в третьем квартале может составить 3–3,5% в годовом выражении. В июле и августе этот показатель составлял 3%.

В разрезе секторов и видов экономической деятельности заработная плата повышалась относительно равномерно, передаёт «Интерфакс».

Как писал News.ru, по данным Росстата зарплата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области. При этом в Ямало-Ненецком округе и Петербурге темпы роста оказались самыми медленными.