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Банки захотели получать данные россиян без спросу 

Lenta.ru 45 минут назад
Банки захотели получать данные россиян без спросу
Фото: РИА Новости
Российские банки обратились в Центробанк с просьбой разрешить им запрашивать в бюро кредитных историй скоринговый балл заемщика без его согласия. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Кредитная история человека состоит из четырех частей: в первую, титульную, входят фамилия, имя, отчество заемщика; во вторую, основную, часть — место его регистрации, сумма обязательств и порядок их исполнения; в третью дополнительную часть входят данные о кредиторах; в четвертую, информационную, входят данные по каждому кредитному договору россиянина, а также информация о том, как он обслуживает свои долги.
Пока банки могут получать доступ ко всем четырем частям только по письменному согласию заемщика. Без разрешения кредитным учреждениям могут предоставить данные из информационной части кредитной истории. Однако для того, чтобы получить информацию из основной части, письменное разрешение обязательно.
Скоринговый балл (статистическая оценка кредитного рейтинга банковского клиента) составляется каждым кредитным бюром по собственной методике. В настоящее время он не является обязательным элементом ни одной из частей кредитной истории заемщика. Его предлагается включить в информационную часть.
Как поясняет издание, регулятор ищет возможности облегчить оперативную оценку кредитоспособности человека. Предоставление оперативной информации о скоринговом балле может сократить риски необеспеченного кредитования некачественных заемщиков, пояснил управляющий партнер консалтинговой компании «Емельянников, Попова и партнеры» Михаил Емельянников.
Между тем в 2019 году Банк России оштрафовал несколько кредитных учреждений из-за того, что они обратились в бюро кредитных историй за информацией о гражданах без их согласия.
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Комментарии1
Личный счет , Демьян Кудрявцев , Центральный банк России , Ведомости
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