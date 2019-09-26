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Силуанов допустил увеличение страхового покрытия по вкладам 

Российская Газета 41 минуту назад
Силуанов допустил рост страхового покрытия по вкладам
Фото: РИА Новости
Силуанов отреагировал на предложение депутатов поднять страховое возмещение по вкладам в случае банкротства банка. Тема была поднята в ходе обсуждения законопроекта об исполнении бюджета страны за 2018 год.
Напомним, что государство гарантирует вкладчикам сумму в пределах 1,4 миллиона рублей. В Госдуме предложили увеличить страховое покрытие до 10 млн рублей в отдельных случаях. Например, в случае получения наследства, при продаже различной недвижимости, получении грантов в форме субсидий.
Отвечая на вопрос о возможности поддержать такую законодательную инициативу, Силуанов сказал, что вопрос об увеличении покрытия "под собой имеет место".
Однако такую возможность следует рассматривать в отношении вкладов людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, уточнил первый вице-премьер.
Реализация данной идеи может состояться в случае улучшения надзора со стороны ЦБ за коммерческими банками, добавил Силуанов.
— Нужно сбалансированное решение, — сказал он. — Следует проанализировать ситуацию, как это скажется на Агентстве по страхованию вкладов, достаточно ли там ресурсов на выплату компенсаций.
Ранее увеличение предельной суммы страхового возмещения некоторым вкладчикам допустила Банка России Эльвира Набиуллина. Она также говорила, что речь идет о социально чувствительных ситуациях.
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Личный счет , Госдума , Агентство по страхованию вкладов , Центральный банк России
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