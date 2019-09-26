За ловлю рыбу захотели брать в десятки раз больше

За ловлю рыбу в России захотели брать в десятки раз больше

Если новую реформу налогообложения рыбной отрасли утвердят в нынешнем виде, то предприятиям за пользование водными биоресурсами придется за год заплатить в 23 раза больше. Такие расчеты в комментарии принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» привел президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев

Сборы по этой статье вырастут с 2,24 миллиарда рублей до 52,5 миллиарда, а суммарно налоги за вылов рыбы в российских территориальных водах — с 46 миллиардов рублей до 100 миллиардов.

При этом Минфин предлагает ужесточить сборы. Например, отменить льготы на вылов рыбы для градо— и поселкообразующих предприятий и поднять плату за вылов минтая более чем в три раза, хотя Минсельхоз предлагал не менять ее.

Как подчеркнул Зверев, первое предложение серьезно ухудшит финансовое положение этих населенных пунктов, расположенных, как правило, в отдаленных регионах.

Глава ВАРПЭ заметил, что это уже третья за последние три года масштабная реформа отрасли. Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов добавил, что не все предприятия выдержат такую скорость изменений, и для многих из них новые сборы сделают продолжение деятельности невозможным.