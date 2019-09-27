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Назван срок снижения ставок по ипотеке 

Lenta.ru + ещё 2 22 минуты назад
Назван срок снижения ставок по ипотеке
Фото: РИА Новости
Ставки по жилищным кредитам в России уменьшатся до конца 2019-го. Об этом заявил генеральный директор кредитной организации «Дом.рф» Александр Плутник, передает «Интерфакс».
Как отметил Плутник на коллегии при Минстрое России, большинство банков в оставшиеся месяцы года проведут еще один цикл снижения ипотечных ставок, и средний по рынку показатель достигнет 8,9 процента — уровня, предусмотренного национальным проектом «Жилье и городская среда».
Согласно паспорту проекта, в 2019-м средняя ставка по ипотеке должна составить 8,9 процента, в 2021-м — 8,5 процента, к 2024-му — 7,9 процента. Программой предусмотрено «обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов)».
Ранее в сентябре стало известно, что один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — планирует до конца 2019-го провести еще одно снижение ставок по жилищным кредитам. Последнее сокращение ставок по обычным программам ипотечного кредитования, реализуемым банком, было проведено в начале августа: тогда Сбербанк снизил процент на 0,5 пункта. С 12 августа также были уменьшены ставки по ипотечным продуктам с государственной поддержкой.
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Личный счет , Недвижимость , Александр Плутник , Сбербанк России , Минстрой , Интерфакс
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