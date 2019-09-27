Назван срок снижения ставок по ипотеке

Ставки по жилищным кредитам в России уменьшатся до конца 2019-го. Об этом заявил генеральный директор кредитной организации «Дом.рф» Александр Плутник , передает «Интерфакс».

Как отметил Плутник на коллегии при Минстрое России , большинство банков в оставшиеся месяцы года проведут еще один цикл снижения ипотечных ставок, и средний по рынку показатель достигнет 8,9 процента — уровня, предусмотренного национальным проектом «Жилье и городская среда».

Согласно паспорту проекта, в 2019-м средняя ставка по ипотеке должна составить 8,9 процента, в 2021-м — 8,5 процента, к 2024-му — 7,9 процента. Программой предусмотрено «обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов)».