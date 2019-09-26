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В России планируют увеличить зарплату лётчиков-испытателей 

News.ru 26 минут назад
В России увеличат зарплату лётчикам-испытателям
Фото: Jaroslav Ozana/CTK/Global Look Press
Минобороны планирует увеличить зарплату лётчиков-испытателей первого класса, приписанных к государственному лётно-испытательному центру. Это необходимо, чтобы предотвратить отток специалистов из профессии и для повышения её престижа.
Размер довольствия, как предполагается, будет выше в 1,5-2 раза по сравнению с оплатой труда строевых лётчиков, передаёт РИА Новости.
Отток кадров, который наблюдается сейчас, связан с низкой мотивацией военных испытателей первого класса, зарплата которых ненамного превышает оклады пилотов, работающих на промышленных предприятиях и в гражданской авиации. В ряде случаев она оказывается даже на более низком уровне.
При этом подготовка специалиста такого уровня длится 7-8 лет и обходится государству примерно в 700-900 млн рублей.
Предполагается, что на повышение довольствия лётчиков-испытателей потребуется 85,4 млн рублей в год, а на увеличение окладов пенсионеров-испытателей — примерно 116,6 млн ежегодно.
Ранее, как писал News.ru, Центробанк спрогнозировал рост реальных зарплат россиян. В третьем квартале они могут увеличиться на 3–3,5% в годовом выражении. В июле и августе этот показатель составлял 3%.
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Комментарии1
Личный счет , Министерство обороны , Центральный банк России , РИА Новости
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