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Пенсионный возраст в России повысят еще на несколько лет 

Ura.Ru + ещё 2 23 минуты назад
В правительстве рассматривают повышение пенсионного возраста для россиян еще на три года. Об этом сообщил независимый экономист, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский.
«В коридорах власти ходят устойчивые разговоры о повышении пенсионного возраста до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин», — рассказал Жуковский в интервью «Свободной прессе». Экономист связал данную инициативу с тем, что предыдущее повышение прошло спокойно, «без перекрытия федеральных трасс».
Помимо этого, по словам Жуковского, возраст выплаты базовой пенсии тоже хотят поднять на три года.
Жуковский также сообщал, что благодаря пенсионной реформе правительство сэкономило на гражданах 2,5 триллиона рублей.
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Личный счет , Видео , Владислав Жуковский , Деловая Россия
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