Россиянам снова хотят повысить пенсионный возраст

В 2018 году в России было принято решение о повышении пенсионного возраста. Оно будет постепенным, стартовало в начале 2019-го, а к 2028-у, концу переходного периода, возраст выхода на пенсию достигнет максимума — 60 лет для женщин и 65 для мужчин.

Между тем, по словам Владислава Жуковского, «в кабинетах единороссов » «ходят устойчивые разговоры» о еще одном повышении пенсионного возраста в ближайшее время — на три года, до 63 и 68 лет для женщин и мужчин соответственно.

Более того, власть рассматривает возможность повысить на три года и момент выплаты базовой пенсии. Однако самым «фееричным» эксперт назвал то, что единороссы обсуждают идею заменить систему пенсионных накоплений на добровольно-принудительный, шестипроцентный, платеж со стороны самих работников, а также их работодателей.