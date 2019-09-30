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Россиянам снова хотят повысить пенсионный возраст 

Рамблер + ещё 4 3 часа назад
Пенсионный возраст может вырасти снова в ближайшее время, заявил «Свободной прессе» экономический эксперт Владислав Жуковский.
В 2018 году в России было принято решение о повышении пенсионного возраста. Оно будет постепенным, стартовало в начале 2019-го, а к 2028-у, концу переходного периода, возраст выхода на пенсию достигнет максимума — 60 лет для женщин и 65 для мужчин.
Между тем, по словам Владислава Жуковского, «в кабинетах единороссов» «ходят устойчивые разговоры» о еще одном повышении пенсионного возраста в ближайшее время — на три года, до 63 и 68 лет для женщин и мужчин соответственно.
Более того, власть рассматривает возможность повысить на три года и момент выплаты базовой пенсии. Однако самым «фееричным» эксперт назвал то, что единороссы обсуждают идею заменить систему пенсионных накоплений на добровольно-принудительный, шестипроцентный, платеж со стороны самих работников, а также их работодателей.
«Мы (население. — Прим. ред.) воспринимаемся (государством. — Прим. ред.) не как фактор обеспечения конкурентоспособности и экономического роста, а как, простите, головная боль и издержка», — заявил он.
Комментарии2054
Личный счет , Видео , Владислав Жуковский , Единая Россия
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