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Орешкин прогнозирует рост доходов россиян во II полугодии 

Прайм + ещё 12 2 часа назад
Реальные располагаемые доходы россиян вырастут во втором полугодии в годовом выражении на 1%, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"Они (доходы россиян — ред.) начнут расти по годовому выражению уже во втором полугодии этого года", — сказал Орешкин.
Он отметил, что способствовать этому будет "резко снижающаяся инфляция… плюс, как эффект, реальные зарплаты серьёзно поднимутся".
"Ну, в этом году во втором полугодии мы должны показать цифры больше 1%. Но в наших планах и прогнозах темп роста — 2% в год", — заметил министр.
По данным Росстата, опубликованным в июле, реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию), в первом полугодии снизились на 1,3% в годовом выражении, во втором квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в первом. Как отмечено в обзоре МЭР за июль, негативный вклад в динамику реальных располагаемых доходов в апреле-июне, как и в первом квартале, внес рост обязательных платежей, в первую очередь процентов, уплаченных по кредитам.
Реальные зарплаты россиян, по предварительной оценке Росстата, в августе выросли на 3% в годовом выражении после роста также на 3% в июле. В январе-августе рост реальных зарплат составил 2,3%. Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию в РФ в 0,2% впервые с сентября 2017 года, когда показатель составил 0,15%. В годовом выражении инфляция в августе замедлилась до 4,3% с 4,6% в июле. Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год в августе был понижен до 3,8%.
Минэкономразвития в конце августа понизило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения РФ на 2019 год до 0,1% с 1%. В 2020 году министерство по-прежнему ожидает роста реальных располагаемых доходов на 1,5%, в 2021 году — на 2,2%, в 2022-2023 годах — на 2,3%.
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Личный счет , Экономика , Максим Орешкин , Росстат , Минэкономразвития
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