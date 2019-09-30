Путин подписал закон об освобождении матпомощи для студентов от НДФЛ

Владимир Путин подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи. При этом матпомощь не должна превышать 4 тысячи рублей в год. Налоги не будут брать также с пострадавших от стихийных бедствий и тех, кто взял ипотечные каникулы.

Президент РФ освободил студентов и аспирантов от уплаты НДФЛ при получении материальной помощи. Документ размещен в воскресенье, 29 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в п. 28 ст. 217 НК России, согласно которому материальная помощь, не превышающая 4 тыс. руб. в год, оказываемая работодателями своим работникам или пенсионерам, освобождается от налогообложения.

То есть, теперь налогообложению не будет подлежать матпомощь — не более 4 тысяч рублей в год, которую вуз или колледж выплачивает нуждающимся студентам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Налоги с бедствующих не брать

Сообщается также, что Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ средств, полученных гражданами в связи с ЧС — чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями.

Закон предусматривает освобождение от НДФЛ доходов, полученных гражданами, пострадавшими в результате терактов на территории России, стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств. Эта норма также касается семей пострадавших.

В настоящее время предусмотрен закрытый перечень доходов в натуральной форме, освобождаемых от НДФЛ в связи с соответствующими событиями, но не предусматривается освобождение от налога на материальную выгоду и иные доходы, полученные пострадавшими.

Закон также включает в перечень доходов, не облагаемых НДФЛ, доходы, полученные россиянами в качестве платы за наем жилых помещений от физлиц, пострадавших от террористических актов на территории России, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств. Но при условии, если такая оплата произведена ими в пределах сумм, полученных на цели аренды жилого помещения из средств бюджетной системы РФ.

Документ также был опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

«Несправедливо, когда люди, которые пострадали от стихийных бедствий, потеряв свое единственное жилье, вынуждены платить налог со средств, полученных в качестве компенсации», — отмечал ранее спикер Госумы Вячеслав Володин.

Он пояснял, что не подлежат обложению НДФЛ доходы в денежной и натуральной формах, а также в виде материальной выгоды (включая доходы в связи с прощением долга), полученные налогоплательщиками, пострадавшими от террористических актов, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств.

Закон распространяется также на граждан, которые являются членами семей таких пострадавших. Он вступает в силу со дня официального опубликования и будет распространяться на доходы, полученные физическими лицами с 1 января 2019 года.

Медработникам и ипотечникам тоже повезет

Ранее 3 сентября Путин поручил правительству РФ до 1 ноября представить предложения по установлению ежемесячных дополнительных выплат медицинским работникам организаций, оказывающих первичную помощь.

Также правительство должно разработать предложение о введении медработникам дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам. Это относится к тем, кто переехал на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки или поселки городского типа в районах Крайнего Севера, Арктической зоне, а также на удаленных территориях с низкой транспортной доступностью.

Кроме того, до установленного срока кабмин обязан усовершенствовать порядок лицензирования медицинской деятельности и внедрить процедуру предварительного согласования региональными властями решений о создании медицинской организации, либо об изменении профиля ее деятельности.

Также в планах правительства имеется снижение налоговой нагрузки на медицинские организации первичного звена за счет освобождения их от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога.